Cote d'Ivoire: Renouvellement des instances de la Mucref-CI - La Corem-CI décline ses ambitions

L'Assemblée générale élective pour le renouvellement des instances de la Mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire (Mucref-CI) aura lieu le mercredi 3 décembre 2025, à la Bourse du travail à Treichville.

Dans la course pour la désignation des 19 nouveaux administrateurs de la structure, la Coalition pour le renouveau des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire (Corem-CI) a donné de la voix, le samedi 29 novembre 2025, au Plateau.

Sa tête de liste, le Dr Pacôme Koffi Kouadio Bini, a dit la volonté de son équipe de donner un souffle nouveau à la microfinance étatique, qui ne compte que 40 977 adhérents sur les 443 513 fonctionnaires et agents d'Etat.

Le candidat a, face aux hommes de médias, fait la promesse de susciter l'intérêt des fonctionnaires et agents de l'Etat pour la Mucref-CI. Il a décliné un programme de transformation qui s'articule autour de cinq axes. L'axe 1 porte sur la maîtrise des charges, avec une réduction des dépenses de 2,66 milliards de Fcfa en cinq ans.

Le deuxième est dédié à la création de produits adaptés aux besoins réels des mutualistes, dont l'épargne retraite complémentaire, le crédit habitat "Ma maison", le crédit équipement et le crédit études supérieures. La troisième articulation vise le renforcement et l'extension de la présence de la Mucref-CI.

Quant au quatrième axe, il concerne le renforcement de la démocratie interne par la remise du pouvoir de décision aux mutualistes, la culture de la transparence et du vote, et l'accès aux documents.

Pour le cinquième et dernier axe la liste de la Corem-CI, la tête de liste prend l'engagement d'inscrire sa vision de développement et de modernisation de la Mucref-CI sur le long terme, avec l'accroissement des fonds de la mutuelle, la création, dans les dix ans à venir, d'une banque de commerce, et des investissements productifs.

« Quelle que soit l'issue du scrutin du 3 décembre, la Corem-CI travaillera avec tous les mutualistes de bonne volonté pour faire avancer la Mucref-CI. Si elle est élue, elle gouvernera pour tous les adhérents sans exclusive, ni esprit de revanche. Si elle n'est pas élue, elle continuera d'exercer une vigilance constructive dans l'intérêt collectif », a conclu Pacôme Bini, qui avait à ses côtés Dr Bamba Vadoua et Kouakou Kouablan, membres de sa liste.