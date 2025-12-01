Cote d'Ivoire: Rentrée académique 2025-2026 de l'Insaac - Les orientations de la tutelle pour une formation artistique modernisée

À l'ouverture de la traditionnelle rentrée académique de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) tenue, le 28 novembre, dans ses locaux, à Cocody, le directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, Assane Thiam, a livré les orientations du gouvernement.

Dès les premières minutes de la cérémonie, le message de la tutelle s'est imposé comme le fil conducteur de la rentrée académique 2025-2026 de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) qui s'est tenue, le 28 novembre, dans la cour de l'établissement, à Cocody.

Porte-voix de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Assane Thiam, le directeur de cabinet du ministère, a rappelé une ambition forte du gouvernement : « L'État attend de l'Insaac une formation artistique résolument tournée vers l'innovation, capable de préparer les jeunes créateurs aux mutations d'un secteur désormais porté par le numérique et l'Intelligence artificielle. »

Il a salué le travail abattu par l'Insaac, pilier de la politique culturelle nationale, et exhorté l'institut à ancrer son action dans les mutations des métiers de la culture, marquées par la percée du numérique et de l'Intelligence artificielle. Cette année académique de l'Insaac est placée sous le thème : « Pédagogie, création et Intelligence artificielle : réinventer la formation en art et en action culturelle».

Dans ce droit fil, le directeur général de l'Insaac, Dr Siaka Ouattara, a présenté les priorités de l'institut s'inscrivant dans la vision du gouvernement : l'actualisation des outils de gouvernance, la consolidation des maquettes pédagogiques, le renforcement de la professionnalisation et l'adaptation des méthodes d'enseignement.

Il a mis en avant la charte d'éthique, le plan stratégique, le règlement intérieur et les nouveaux instruments validés par le conseil d'administration, autant de leviers pour structurer l'institut. « Notre mission est d'offrir une formation plus rigoureuse, mieux structurée et adaptée aux réalités contemporaines, afin de maintenir l'Insaac au rang des institutions de référence dans la sous-région », a-t-il déclaré.

La révolution en marche

Pour rappel, l'Insaac regroupe en son sein 5 écoles : l'École supérieure de musique et de danse (Esmd), l'École supérieure des arts plastiques, d'architecture et design (Esapad), l'École supérieure de tourisme, d'artisanat et de l'action culturelle (Estaac), l'École supérieure de théâtre, du cinéma et de l'audiovisuel (Estca) et le Centre de formation pédagogique pour les arts et la culture (Cfpac).

L'institut doit encore surmonter des défis pressants. D'abord, l'insuffisance des capacités d'accueil face à l'afflux croissant de candidats aux concours d'entrée. Ensuite, la nécessité de moderniser les infrastructures et d'acquérir du matériel pédagogique adapté aux exigences actuelles. Et enfin, consolider les espaces de formation pour garantir un cadre d'apprentissage performant.

Face à ces défis, la tutelle l'a assuré : « Elle restera aux côtés de l'Institut pour renforcer les équipements, accompagner les transformations et soutenir la gouvernance ». Une promesse accueillie comme un signal fort pour une institution appelée à rester la référence ivoirienne et régionale dans la formation artistique et culturelle, comme l'ont souligné Fabrice Koffi, directeur du Conservatoire national de musique, fraîchement décoré chevalier dans l'Ordre national et Dr Khalil Riad Matithia, chanteuse et professeure de chant à l'Esmd.

Hommage aux illustres alumni

En marge de cette cérémonie, l'Insaac a posé un acte fort et inédit : un hommage à ses plus illustres alumni. Une initiative dont l'objectif était de célébrer les anciens étudiants dont les parcours professionnels sont « remarquables » et « exemplaires », mais également destinée à motiver les plus jeunes.

Ayant suivi une formation à l'Esmd (de 2011 à 2016), couronnée par un Master en musique et communication, Faustin Ehouman, écrivain et journaliste au service culture de Fraternité Matin, Super Ebony 2024, faisait parties des alumni honorés.