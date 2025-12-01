Togo: FIL 2025 - La presse voit une édition ambitieuse et innovante

Les journaux parus lundi consacrent largement leurs unes à l'inauguration de la Foire internationale de Lomé (FIL), événement majeur de la fin d'année au Togo.

Le quotidien économique Eco & Finances met en avant une édition « placée sous le signe de l'innovation », soulignant la volonté des organisateurs de moderniser l'offre, d'attirer de nouveaux exposants et de renforcer l'attractivité du rendez-vous commercial.

Pour le journal, la FIL "continue d'écrire son histoire tout en se projetant résolument vers l'avenir", notamment grâce à l'évolution des services proposés, à la présence accrue d'entreprises technologiques et à l'ouverture à de nouveaux marchés régionaux.