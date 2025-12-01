Nigeria: « Personne ne vient demander à l'Église catholique si les chiffres sur les persécutions sont exacts », affirme l'archevêque de Sokoto

Abuja — Il n'y a pas de génocide des chrétiens au Nigeria. C'est ce qu'a réaffirmé Mgr Matthew Hassan Kukah, archevêque de Sokoto, dans le nord du Nigeria, dans son discours à la 46e assemblée suprême des Chevaliers de Saint-Mulumba (ordre chevaleresque catholique fondé à Onitsha en 1953).

Mgr Kukah a mis en doute les données rapportées par divers organes de presse, en particulier celles concernant les 1200 églises qui seraient incendiées chaque année au Nigeria. « On dit qu'au Nigeria, 1200 églises sont incendiées chaque année, et je me demande : dans quel Nigeria?

Il est intéressant de noter que personne ne s'est adressé à l'Église catholique pour obtenir des données précises. Nous ne savons pas d'où proviennent ces chiffres », a déclaré l'archevêque, invitant à s'adresser à la Conférence épiscopale nigériane pour vérifier les données publiées par des sources qui ne sont pas toujours fiables.

« Tous ceux qui parlent de persécution, ont-ils jamais appelé pour demander: « Mgr Kukah, quelle est la situation? ». Ceux qui font circuler ces chiffres évitent habilement de s'adresser à l'Église catholique, car ils savent que les catholiques ne se laissent pas influencer par les rumeurs », a-t-il souligné.

Mgr Kukah a également affirmé que la définition du génocide repose sur l'intention et non sur le nombre de victimes : « Le génocide ne repose pas sur le nombre de personnes tuées. On peut tuer 10 millions de personnes sans que cela constitue un génocide. Le facteur déterminant est l'intention, c'est-à-dire si l'objectif est d'éliminer un groupe de personnes. Le génocide ne se détermine donc pas en fonction des chiffres, il est déterminé en fonction de l'intention ».

Mgr Kukah, qui est le coordinateur du Comité national pour la paix (NPC, un organisme créé à l'origine pour favoriser le déroulement pacifique des élections générales de 2015 et qui regroupe des représentants des religions et de la société civile), a également déclaré : « Si vous êtes chrétien au Nigeria et que vous dites être persécuté, ma question est: comment? Au moins 80 % des Nigérians instruits sont chrétiens et jusqu'à 85 % de l'économie nigériane est contrôlée par des chrétiens. Avec ces chiffres, comment peut-on dire que les chrétiens sont persécutés ? ».

L'intervention de l'archevêque de Sokoto a coïncidé avec les accusations de génocide des chrétiens au Nigeria, soutenues par certains parlementaires américains de premier plan, sur la base desquelles le président américain Donald Trump a reclassé le Nigeria comme pays particulièrement préoccupant, menaçant d'envoyer des troupes si le gouvernement nigérian ne parvient pas à mettre fin aux massacres.