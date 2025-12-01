Tombura Yambio — L'Avent n'est pas seulement synonyme de bougies et de prières, c'est aussi une reconstruction spirituelle de notre diocèse et de notre nation. Préparons nos coeurs, nos communautés, nos paroisses. Préparons notre pays. Car le Christ arrive, parcourant les routes poussiéreuses de l'Équatoria occidental, frappant aux portes fragiles du Soudan du Sud, cherchant un endroit où naître en nous ».

Dans le message envoyé au diocèse de Tombura Yambio pour l'Avent qui vient de commencer, l'évêque Eduardo Hiiboro Kussala invite la population à vivre ce moment comme une Église synodale, « en écoutant ensemble, en pardonnant ensemble, en reconstruisant ensemble dans l'esprit de l'Année jubilaire de l'Espérance ».

« L'Avent est de retour, une douce aube sur notre fragile Soudan du Sud, un murmure de Dieu dans la poussière de nos voyages, un léger coup frappé à la porte de chaque maison et de chaque coeur. Espérons que le Prince de la Paix marche à nouveau dans nos villages, à Tombura, Yambio, Ezo, Nzara, Nagero, Rii-Yubu, Sakure, Namatina, Kediba, Maridi, et dans chaque recoin où un coeur attend Dieu », dit l'évêque en reprenant les quatre thèmes anciens de l'Avent. Pour la première semaine, il invite à « l'espérance pour une terre qui pleure... l'espérance pour une Église qui renaît ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La paix pour une nation secouée par la peur, une paix qui coule comme de l'eau pure dans chaque relation brisée et dans chaque coeur troublé. Le Christ vient comme une pluie douce sur notre terre aride », souligne Hiiboro, invitant les fidèles à « déposer les armes des mots et les armes des mains. En cette période de l'Avent, que chaque chrétien de Tombura-Yambio fasse la promesse suivante : « Là où d'autres sèment la colère, je planterai la paix ».

« Dans notre diocèse, la joie a survécu aux guerres, à la faim, aux traumatismes et à l'exil. La joie est notre miracle obstiné. La joie est notre refus de mourir spirituellement. Le Christ nous appelle à nous réjouir même lorsque les larmes sont encore sur nos visages », telle est l'exhortation pour le troisième dimanche de l'Avent.

Soulignant ce que l'évêque lui-même définit comme le cœur de l'Avent, Hiiboro répète : « En cette Année jubilaire de l'Espérance, le Christ nous invite à aimer au-delà de toute tribu, au-delà de tout passé, au-delà de toute frontière. Aimer l'étranger, le réfugié, celui qui nous a fait du mal, l'enfant qui a besoin de payer ses frais de scolarité, la personne âgée qui vit seule. L'amour reconstruit les diocèses. L'amour guérit les communautés. L'amour rend la synodalité réelle. L'amour fait entrer Dieu dans nos foyers ».