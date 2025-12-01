Congo-Brazzaville: Nomination de l'évêque coadjuteur du diocèse de Nkayi

1 Décembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Pape Léon XIV a nommé évêque coadjuteur du diocèse de Nkayi le révérend François Halyday Mbouangui, du clergé de Nkayi, jusqu'à présent directeur du Centre diocésain de communication sociale et vicaire paroissial à Saint-Michel de Madingou-Poste.

Mgr François Halyday Mbouangui est né le 4 octobre 1977 à Mindouli, dans le diocèse de Kinkala. Après avoir étudié la philosophie au Grand Séminaire national Mgr Firmin Singha de Brazzaville, il a étudié la théologie à l'Université Pontificale Urbanienne de Rome.

Il a été ordonné prêtre le 14 juillet 2007.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : secrétaire personnel de l'évêque actuel puis chancelier du diocèse ; responsable de la pastorale des jeunes et coopérateur à la paroisse Saint-Louis de Nkayi (2007-2009) ; Vicaire paroissial à San Rocco, Pedemonte (2009-2013) et à Santa Maria Assunta, Manerba del Garda (2013-2023) ; Licence en sciences de la communication (2013) et master en édition et journalisme (2015) à l'université de Vérone ; depuis 2023, directeur du Centre diocésain de communication sociale, membre du Conseil pour les affaires économiques et vicaire paroissial à Saint-Michel de Madingou-Poste.

