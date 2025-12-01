Afrique du Sud: Le président Cyril Ramaphosa revient sur les tensions entre son pays et les États-Unis

Les relations continuent de se tendre entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé, dimanche 30 novembre, une campagne de désinformation contre son pays.

Washington a refusé de participer au sommet du G20 qui s'est tenu du 22-23 novembre en Afrique du Sud, accusant le pays hôte de persécuter la population Afrikaners (blancs d'origine hollandaise). Le président américain a même menacé de ne pas inviter l'Afrique du Sud au prochain sommet du G20 qui se tiendra l'année prochaine aux États-Unis.

« L'Afrique du Sud est un membre fondateur du G20... Nous continuerons donc à participer en tant que membre à part entière et de plein droit », a répondu, dimanche soir, le président sud-africain.

Cyril Ramaphosa est ainsi revenu sur les tensions avec les États-Unis lors d'une adresse télévisée.

Depuis son arrivée à la Maison Blanche, en début d'année, le président américain a, en effet, multiplié les attaques contre le gouvernement sud-africain, l'accusant notamment d'un prétendu « génocide blanc ».

« Il s'agit d'une désinformation flagrante », a réagi dimanche soir le président Ramaphosa, accusant certains individus de mener une campagne de désinformation auprès de Washington qui sapent les intérêts nationaux du pays.

En ligne de mire, figure notamment le mouvement Solidarité dont des membres - principalement issus de la communauté Afrikaners (des Sud-Africains blancs descendants de colons néerlandais) - se disent victimes d'un « génocide » et qui, ces derniers mois, ont multiplié les déplacements à Washington. Une cinquantaine d'entre eux ont d'ailleurs été accueillis, aux États-Unis, en mai dernier.