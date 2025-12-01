Ile Maurice: L'école maternelle Papidou célèbre ses 40 ans d'histoire dans la capitale

L'école maternelle Papidou a célébré, le lundi 17 novembre, un anniversaire symbolique : ses 40 ans d'existence. Fondée en 1985, l'institution, située à la rue Edgar Laurent, Port-Louis, a vu passer plusieurs générations d'enfants, et demeure aujourd'hui l'une des écoles maternelles les plus chaleureuses et familiales de la région. La fête de fin d'année, organisée pour l'occasion, a réuni parents, élèves et même quelques anciens élèves venus partager ce moment chargé d'émotion. Entre chants, danses, spectacles et partage de gâteaux, l'événement a revisité quatre décennies de souvenirs et d'engagement auprès des tout-petits.

Malgré son équipe réduite - un personnel dévoué de seulement trois personnes -, Papidou continue d'offrir un encadrement personnalisé, fidèle à son identité depuis sa création. Cette proximité humaine est d'ailleurs l'un des piliers de la philosophie de l'école qui place l'attention, la bienveillance et le respect au centre de l'apprentissage. Très émue, la directrice, Josiane Rasool, s'est adressée aux familles et aux anciens élèves : «Papidou n'est pas seulement une école ; c'est une famille qui s'agrandit année après année. Voir nos anciens élèves revenir pour célébrer nos 40 ans est une immense joie. Depuis 1985, notre engagement reste le même : offrir aux enfants un environnement où ils se sentent aimés, encouragés et valorisés.»

Cette célébration marque une étape importante dans l'histoire de l'école maternelle Papidou. Elle rend hommage à toutes les personnes - éducatrices, parents, enfants et anciens élèves - qui ont contribué à façonner au fil des années un lieu d'apprentissage chaleureux et profondément humain. Fidèle à sa mission, l'établissement poursuit son travail auprès des tout-petits dans un cadre empreint de patience et de respect, dans un véritable esprit familial.