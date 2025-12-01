Ile Maurice: Le «One&Only Le Saint Géran» souffle ses 50 bougies

Le One&Only Le Saint Géran a célébré, à Belle-Mare, son 50e anniversaire, le mercredi 26 novembre, en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam, et de son épouse, Veena. L'événement, organisé par l'icône hôtelière du groupe Kerzner International, a réuni clients fidèles, partenaires économiques et collaborateurs pour saluer un demi-siècle d'hospitalité et rappeler l'ambition pour maintenir l'île au sommet du tourisme de luxe tout en accélérant la durabilité.

Le General Manager, Roman Goetsch, a donné le ton d'une soirée sous le signe de la gratitude et de l'héritage : «J'ai l'absolu plaisir d'être votre maître de cérémonie et je suis heureux de vous accueillir ici, chaleureusement, pour célébrer le 50e anniversaire de l'hospitalité. Je vous remercie sincèrement d'avoir fait partie de ce moment et de l'héritage de cette destination iconique.» Dans la salle, l'émotion était palpable face à ce parcours, débuté en 1975, qui façonne la réputation de l'île sur les marchés haut de gamme.

Porté par une vision d'expansion disciplinée, Kerzner International revendique des investissements soutenus dans le pays. «Au cours des huit dernières années, le groupe a investi plus de EUR 160 millions d'euros dans le pays», a rappelé son Chief Executive Officer, Philippe Zuber. Il a cité le fait que le groupe affiche un écosystème local de «695 collègues», en interdépendance avec «des partenaires locaux, des suppléants, des entrepreneurs, des écoles, des avions, des taxis». Philippe Zuber a aussi insisté sur l'innovation continue pour répondre à des hôtes «qui reviennent et au One&Only Le Saint Gérant», avec la personnalisation, l'excellence culinaire, la santé, la sécurité et la durabilité comme exigences cardinales. «La compétition est forte, et nous devons pousser plus fort que jamais pour rester compétitifs et profitables», a-t-il lancé, en inscrivant le One&Only Le Saint Géran sur une cartographie mondiale d'adresses d'exception.

Navin Ramgoolam a recontextualisé l'essor touristique dans l'histoire récente du pays, rappelant «qu'il n'y avait pas d'hôtel» au lendemain de l'Indépendance. Aujourd'hui, a-t-il dit, «le secteur du tourisme représente une partie significative de l'emploi national, qui compte environ 38 000 emplois directs». En incluant l'écosystème «les emplois, le transport, l'amusement, les services alimentaires et l'industrie du soutien», a souligné Navin Ramgoolam, le secteur soutient «plus de 150 000 emplois» pour une nation de «1,3 million d'habitants». Côté recettes, le Premier ministre a dit anticiper «plus de Rs 100 milliards pour la première fois dans notre histoire», tout en reconnaissant les défis : coûts, sécurité, évolution des valeurs et surtout, adaptation climatique.

La durabilité s'invite alors au coeur de la feuille de route. «Nous devons rétablir notre stratégie et nous devons embrasser le plan de durabilité», a martelé Navin Ramgoolam, prônant un «tourisme durable» et la diversification. L'objectif opérationnel demeure clair : fluidifier l'expérience de bout en bout, de l'aéroport où «la première impression compte» jusqu'aux territoires «verts et en sécurité». Dans cette perspective, la cible de 2 millions de touristes attendue «très bientôt» passe par l'amélioration des infrastructures et l'inclusion des communautés locales «comme partenaires actifs».

Au terme de la cérémonie, le symbole était limpide : un hôtel pionnier devenu standard-setter qui revendique l'alliance entre excellence et responsabilité pour les 50 prochaines années. «C'est ce que nous appelons un tournoi d'héritage», a résumé Philippe Zuber, saluant «tous ceux qui ont contribué au succès». Pour le One&Only Le Saint Géran, la légende continue et engage toute la destination à élever encore ses standards au service d'un patrimoine commun.