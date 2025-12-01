Ile Maurice: Les robots s'invitent à Middlesex University

Middlesex University Mauritius a accueilli une délégation japonaise spécialisée en robotique et en intelligence artificielle (IA), lors de deux journées dédiées à l'innovation pédagogique et aux technologies émergentes mercredi 26 et jeudi 27 novembre. Déjà reconnue comme la première université de Maurice à proposer des cours en intelligence artificielle, Middlesex University Mauritius renforce ainsi son rôle dans la formation des talents technologiques de demain.

Lors des échanges avec les étudiants, les experts japonais ont mis en lumière une évolution majeure dans leur industrie : «Le Japon produisait historiquement des robots destinés uniquement à être utilisés au Japon, mais récemment, le gouvernement japonais est devenu très agressif dans sa volonté de se connecter au monde.»

Cette ouverture internationale permet aujourd'hui à des pays comme Maurice de bénéficier du savoir-faire nippon dans des domaines clés tels que la robotique industrielle, l'IA et l'automatisation. Les représentants ont également partagé des chiffres impressionnants : «600 000 robots sont produits chaque année», faisant du Japon l'un des leaders mondiaux incontestés dans ce secteur en pleine expansion.

Manque de main-d'œuvre

Les ingénieurs ont expliqué que le développement massif de la robotique n'est pas seulement un choix technologique, mais une réponse à un défi social : «Les robots permettent aujourd'hui de résoudre le problème de manque de main-d'oeuvre au Japon.»

Avec une population vieillissante et une diminution continue de la maind'oeuvre active, le pays s'appuie sur l'automatisation pour maintenir sa productivité dans les secteurs industriels, logistiques et même hospitaliers.

En collaboration avec DaraJapan et Wing Robotics, l'université a accueilli trois robots japonais, dont des unités ARM Robotics, pour animer ateliers, démonstrations et sessions immersives. Ces activités ont permis aux étudiants d'explorer concrètement la programmation, le calibrage et le fonctionnement des robots, une expérience rarement accessible dans la région .

La professeure Mari Jansen Van Rensburg, vice-chancelière du campus, a souligné l'impact majeur de cette collaboration : «Ces ateliers ont offert à nos étudiants une occasion unique de collaborer avec des ingénieurs japonais et d'approfondir leurs connaissances dans la robotique industrielle et l'IA. Cela renforce notre engagement à former les futurs experts qui contribueront à l'économie technologique de Maurice.»

Au-delà du campus, la délégation a animé des formations au Mauritius Institute of Education et a participé à des rencontres institutionnelles de haut niveau, confirmant la volonté partagée de bâtir un pont technologique entre les deux nations.