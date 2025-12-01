Ile Maurice: « La Colombe » - Une boîte anonyme pour signaler la violence à l'école

Le lundi 1er décembre 2025, au Sri Harilal Vaghjee Memorial Hall à Port-Louis, le ministère de l'Éducation a officiellement lancé la «Boîte à lettre La Colombe», dans le cadre de l'événement The Happening - 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Conçu comme un outil scolaire de signalement anonyme, ce prototype vise à offrir aux enfants victimes de violence un moyen discret de transmettre un message confidentiel, afin d'être orientés et pris en charge par les autorités compétentes.

«Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation lance un nouveau projet destiné à guider les enfants», a déclaré la Speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, en rappelant qu'un concept similaire existe en France depuis 2020. Quant au ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a appelé à une responsabilité collective face aux violences et aux dérives en ligne : «Nous voulons construire des ponts de l'amour, des ponts d'intendance.»

L'initiative, symbolisée par la colombe de la paix, entend également lutter contre le bullying et les punitions illégales en milieu scolaire, en assurant un traitement rigoureux des signalements et une intervention rapide. Les écoles pilotes seront dévoilées prochainement.