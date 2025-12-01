Ile Maurice: Metro Express prépare une simulation d'accident à Quatre-Bornes

1 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Ne vous fiez pas à ce que vous allez voir sur le chemin, en ce mercredi 3 décembre soir, surtout si vous traversez Quatre-Bornes. La direction de Metro Express tient à informer au public qu'un exercice de simulation d'accident aura lieu ce mercredi 3 décembre à 20 h 30, au niveau de la Jonction Buswell à Quatre Bornes. L'opération mettra en scène une collision fictive entre un train du métro et un véhicule, dans le but de tester la réactivité des services d'urgence. C'est ce qui ressort d'un communiqué.

L'exercice est mené en collaboration avec plusieurs entités clés : la Mauritius Police Force (MPF), le Mauritius Fire and Rescue Service, le SAMU, le National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRRMC) et la municipalité de Quatre-Bornes.

Une mise en scène réaliste

Des sirènes, gyrophares et véhicules d'urgence seront déployés dans les environs. Metro Express tient à rassurer : il ne s'agit pas d'un incident réel, mais bien d'une manoeuvre planifiée destinée à renforcer les protocoles de sécurité.

Les riverains, commerçants et passants sont invités à rester calmes, à ne pas s'approcher de la zone et à éviter tout attroupement qui pourrait entraver le déroulement de l'exercice.

La circulation autour de la Jonction Buswell sera perturbée durant l'opération. Des déviations routières, supervisées par la police, seront mises en place. Les automobilistes sont encouragés à contourner le secteur ou à suivre les indications des officiers sur place. Metro Express Ltd s'excuse pour les désagréments temporaires que pourrait entraîner cette simulation et compte sur la collaboration du public pour assurer la sécurité continue de ses opérations.

