Afrique de l'Est: Transition vers l'agroécologie dans l'océan Indien

Le projet DeSIRA+ océan Indien a été lancé mercredi 26 novembre à Ébène en présence de plusieurs délégués de la région. Destiné à accompagner la transition agroécologique des systèmes alimentaires dans les États insulaires de l'Indianocéanie, ce dispositif, doté d'un financement de 7 millions d'euros, prolonge et renforce les acquis du programme de Sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'océan Indien (Sanoi), déployé entre 2020 et 2025.

La contribution de l'Union européenne (UE) s'élève à 5 millions d'euros et elle est complétée par 2 millions d'euros de l'Agence française de développement (AFD). Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large de DeSIRA+ (Development of Smart Innovation through Research in Agriculture), un programme européen visant à soutenir l'innovation agricole face aux défis du changement climatique. Il met en avant la coopération régionale entre les îles de l'Indianocéanie occidentale (Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles).

Laetitia Habchi, la directrice de l'AFD pour Maurice et les Seychelles, a souligné à cette occasion que le projet DeSIRA+, lancé par le Cirad (la recherche agronomique pour le développement), se concentre sur l'agroécologie dans l'océan Indien. «Il vise à promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, telles que le compostage et le recyclage, inspirées des méthodes ancestrales. Le Cirad, basé à La Réunion, développera ce projet à partir de Madagascar. Avec une forte expertise en recherche agroécologique, le Cirad s'associe à la Commission de l'océan Indien (COI) pour renforcer la sécurité alimentaire, comme annoncé lors du sommet des chefs d'État en avril. L'UE soutient le programme avec un financement pour la recherche et l'expérimentation.»

Le Cirad sera le maître d'ouvrage du projet grâce à une convention-cadre signée en 2021 et renouvelée en 2024 avec l'AFD. Le projet s'appuie sur la PRéRAD-OI, un réseau de 24 partenaires pour la sécurité alimentaire en OI-occidentale, lié à un accord de coopération avec la COI renouvelé en 2021. Un comité de sélection identifiera les meilleures propositions d'innovations agroécologiques, soutenues par un comité technique et un comité de pilotage, dirigé par le Cirad, qui se réunira annuellement pour suivre les orientations stratégiques.