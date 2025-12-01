La Banque africaine de développement et l'IGAD lancent une nouvelle initiative pour stimuler la percée de l'économie bleue dans la Corne de l'Afrique

L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), en partenariat avec le Groupe de la Banque africaine de développement, a récemment lancé un nouveau projet multinational pour accélérer les actions coordonnées en faveur de l'économie bleue dans toute la Corne de l'Afrique.

Intitulé projet de Renforcement de la résilience et de la prospérité de l'économie bleue dans la région de l'IGAD et la Corne de l'Afrique (Building Blue Economy Resilience and Prosperity in IGAD & the Horn of Africa, BE-Prosper, en anglais), le projet a été lancé lors d'un événement organisé au siège de l'IGAD à Djibouti, du 17 au 19 novembre 2025. De hauts responsables gouvernementaux, des partenaires au développement, des experts et des institutions régionales y ont pris part.

Mohy Tohami, directeur de la coopération économique et de l'intégration régionale de l'IGAD au nom de la secrétaire exécutive, Workneh Gebeyehu, a réaffirmé l'engagement de l'institution régionale à libérer le potentiel de l'économie bleue de la région.

« La région de l'IGAD dispose de vastes ressources d'économie bleue qui, si elles sont correctement utilisées, permettront de réduire la pauvreté et d'assurer la sécurité alimentaire de notre population », a-t-il déclaré ajoutant que des pêcheries bien gérées et des économies côtières résilientes sont essentielles à la transformation régionale.

Il a souligné l'importance de normes harmonisées pour le poisson, de chaînes de valeur solides et d'un commerce intrarégional élargi du poisson comme moteurs de l'intégration économique et de l'amélioration des moyens de subsistance des communautés.

Ahmed Khan, chargé en chef des pêches et chef d'équipe du projet au nom de Pascal Sanginga, responsable régional du secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie à la Banque africaine de développement a souligné l'engagement de la Banque à renforcer les systèmes alimentaires aquatiques, la pêche durable et les chaînes de valeur régionales en Afrique de l'Est.

« La Banque africaine de développement est fière de s'associer à l'IGAD, qui mène une initiative véritablement multinationale où se rejoignent la pêche transfrontalière, la sécurité alimentaire, la lutte contre la fragilité et la coopération régionale », a-t-il souligné. Il a ajouté que la Banque considère l'économie bleue comme un moteur stratégique de la transformation économique et de la résilience climatique. « Ce projet aidera les États membres à améliorer la gestion des pêches, à développer les opportunités de création de valeur ajoutée et à améliorer les moyens de subsistance des communautés côtières et riveraines à travers la Corne de l'Afrique », a-t-il souligné.

Financé par un don de 5,2 millions de dollars du pilier III de la Facilité d'appui à la transition de la Banque, le projet sera mis en oeuvre à Djibouti, en Érythrée, en Somalie et au Soudan du Sud, en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et l'université de la Colombie-Britannique (UBC) au Canada.

Le projet BE-Prosper comprend des évaluations conjointes des pêches, la surveillance des navires, la formation et le renforcement institutionnel avec la FAO et l'UBC, l'harmonisation des politiques et la facilitation du commerce intrarégional du poisson sous l'égide de l'ONUDI, la mise en place d'outils de résilience climatique et de mécanismes d'assurance du Centre de prévision et d'applications climatiques de l'IGAD ainsi qu'un cadre détaillé de coordination du projet pour assurer une mise en oeuvre efficiente.

BE-Prosper devrait améliorer la sécurité alimentaire, stimuler les économies locales, renforcer la résilience des communautés et promouvoir le développement d'une économie bleue inclusive dans toute la région de l'IGAD. L'initiative devrait assurer la prospérité à long terme des communautés côtières et intérieures de la Corne de l'Afrique grâce à une gouvernance plus solide, une collaboration plus approfondie et des investissements soutenus.

Daher Elmi, directeur de l'agriculture et de l'environnement à l'IGAD, a souligné les progrès réalisés car, tous les États membres de l'IGAD ont désormais validé des stratégies nationales d'économie bleue.

« Avec BE-Prosper, nous passons de la stratégie à la mise en oeuvre. Le projet traduira nos visions de l'économie bleue en investissements réels et en avantages tangibles pour les communautés », a déclaré M. Elmi.

Le lancement du projet s'est conclu par la mise en place d'un comité de pilotage du projet et d'une feuille de route de mise en oeuvre élaborée de manière concertée.