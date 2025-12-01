Sénégal: Mame Khaly Sarr - « C'est nous qui devons construire la commune »

Membre de la coalition « Diomaye Président », Mame Khaly Sarr, de Nguekokh, a inauguré, samedi dernier, un complexe sportif ultramoderne au quartier Harlem. Cet énième geste de l'homme d'affaires s'inscrit dans la suite d'une batterie de réalisations effectuées dans sa ville natale. Mame Khaly Sarr, sans le nommer, nourrit l'ambition de briguer la magistrature de la commune de Nguekokh lors des prochaines élections locales.

Nguekokh a vibré, le samedi 29 novembre 2025, au rythme d'une belle mobilisation politique. À la tête d'un long cortège, le responsable de la coalition « Diomaye Président », Mame Khaly Sarr, a sillonné plusieurs artères de la ville, avant de terminer son itinéraire au quartier Harlem, où il a procédé à l'inauguration du premier complexe sportif de Nguekokh

. Accueilli en grande pompe par une marée humaine, l'allié de Pastef, accompagné de plusieurs responsables du parti d'Ousmane Sonko et des sommités locales, n'a pas hésité à afficher ses ambitions pour la commune de Nguekokh. À travers ses actions, l'homme d'affaires se dit œuvrer pour le développement de son terroir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, le nouveau complexe sportif, composé de deux terrains de mini-foot avec leurs commodités, d'un investissement global de 150 millions de francs CFA, est une réponse donnée aux jeunes de Nguekokh qui nourrissent une forte passion pour le football. Déjà, une dizaine de jeunes ont été recrutés pour la gestion et l'entretien de ce joyau.

Pour le membre de la conférence des leaders de la coalition « Diomaye Président », le développement de Nguekokh devra être porté par les natifs de la localité. « C'est nous qui devons construire la commune. Quand j'ai commencé à mener mes activités, dans un premier temps, j'ai amené une ambulance médicalisée au poste n°1 de Nguekokh. Ensuite, j'ai amené 20 lits d'hospitalisation, un appareil échographique et un lot de consommables.

Aussi, nous avons jugé nécessaire d'aider la population pour l'éclairage public avec 750 lampadaires », a-t-il poursuivi. À la question de savoir s'il est candidat pour les locales de 2027, Mame Khaly Sarr estime que les populations de Nguekokh seront en mesure d'identifier l'homme qu'il faut élire pour que leur commune puisse être à la tête du département de Mbour.

« Sans aucun titre électif ou nominatif, je pense avoir un bilan qui est assez important et qui laisse de belles perspectives pour le développement de la commune.

Les populations feront le bon choix », a déclaré M. Sarr.