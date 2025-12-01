Afrique: Lazio - Boulaye Dia, la traversée du désert

Boulaye Dia vit sans doute les moments les plus compliqués de sa carrière de footballeur. L'attaquant ne marque plus et peut même craindre pour sa place en équipe nationale, alors que la CAN est dans 20 jours.

Le 31 août 2025, lors de la 2e journée de Serie A, Boulaye Dia s'était distingué avec un but lors de la victoire 4-0 contre le Hellas Vérone. On se disait alors que le Lion allait marcher sur le championnat italien. Cependant, trois mois plus tard, le joueur de 29 ans n'a toujours pas marqué. Il reste sur 11 matchs de championnat de suite sans trouver la faille, et ce alors qu'il a débuté 10 des 11 dernières rencontres de son club.

En équipe nationale, Boulaye Dia est également en difficulté. L'ancien Rémois, auteur de 6 buts en 36 sélections, n'a plus marqué depuis le 28 mars 2023, soit plus de deux ans. Il n'a plus marqué sous les couleurs nationales lors de ses 11 derniers matchs, période durant laquelle il n'a offert qu'une seule passe décisive. Toutefois, à sa décharge, il a manqué plusieurs rassemblements pour blessures.

La concurrence est rude

Et pour ne rien arranger pour Boulaye Dia, ses concurrents sont bien meilleurs en ce moment. Nicolas Jackson, double buteur contre le Kenya le 18 novembre 2025, est parti pour occuper le poste de 9 pour la CAN 2025 (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026). Habib Diallo, intéressant avec Metz et buteur lors de sa dernière sortie avec le Sénégal contre la Mauritanie, montre également de bonnes aptitudes.

Quant à Chérif Ndiaye, il cartonne avec déjà 7 buts et 4 passes décisives en 15 matchs sous les couleurs de Samsunspor (Turquie).

En outre, Boulaye Dia pourrait faire les frais du trop-plein d'ailiers actuellement à disposition de Pape Thiaw. En effet, le sélectionneur sénégalais peut compter sur Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Cheikh Tidiane Sabaly, Ibrahim Mbaye, et même Assane Diao. Il pourrait donc être enclin à sacrifier un attaquant lors de la publication de sa liste pour la CAN.