Sénégal: NBA - Mohamed Gueye précieux avec les Hawks, Doncic on fire, tous les résultats

La NBA était au programme de cette nuit du 30 novembre au 1er décembre 2025. Le Sénégalais Mouhamed Gueye a participé au succès haletant d'Atlanta à Philadelphie. Luka Doncic a encore porté les Lakers.

Atlanta s'est offert un succès au bout du suspense. Les Hawks sont allés gagner 142-134 à Philadelphie, après deux prolongations. Si Jalen Johnson a été le meilleur joueur des visiteurs avec ... points, 14 rebonds, 7 passes décisives, un autre joueur s'est démarqué du côté d'Atlanta. Il s'agit de Mouhamed Gueye.

Le pivot et/ou ailier fort sénégalais a mis 13 points et récupéré 4 rebonds dans cette partie, ce deux jours après ses 12 points face à Cleveland. Le joueur de 23 ans poursuit sa progression dans la ligue. En face, Joël Embiid a été limité à 18 points, alors que Tyrese Maxey a porté les Sixers avec ses 44 points.

À l'Ouest, les Lakers poursuivent sur leur bonne dynamique avec un succès 133-121 contre la Nouvelle-Orléans, avec un double-double de Luka Doncic (34 points, 12 rebonds, en plus de 7 passes décisives).

Houston, de son côté, est allé s'imposer 129-101 à Utah grâce au duo Durant-Sengun. Les deux joueurs ont respectivement mis 25 et 27 points.

Champion en 2024, Boston se rebiffe avec un précieux succès 117-115 à Cleveland. Jaylen Brown, auteur d'un triple-double (19 points, 12 rebonds, 11 passes), et Payton Pritchard (42 points) sont les grands artisans de cette victoire.

Pour finir, New York a battu Toronto 116-94. Karl-Anthony Towns a fini meilleur marqueur avec 22 unités, tandis qu'Oklahoma a triomphé de Portland 123-115 avec 26 points de Shai Gilgeous-Alexander.

Notons qu'au classement NBA, Detroit est leader à l'Est (16 victoires, 4 défaites), suivi de New York (2e, 13 victoires, 6 défaites) et Toronto (3e, 14 victoires, 7 défaites). Dans la conférence Ouest, Oklahoma, champion en titre, domine largement le classement avec ses 20 victoires pour 1 seule défaite. Les Lakers sont 2e (15 victoires, 4 défaites). Houston (13 victoires, 4 défaites) complète le podium.

Oumar Boubacar NDONGO

Tous les résultats de la nuit

New York Knicks 116 - 94 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 115 - 117 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 115 - 123 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 134 - 142 Atlanta Hawks (prol.)

Minnesota Timberwolves 125 - 112 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 107 - 115 Memphis Grizzlies