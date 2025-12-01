Sénégal: NBA - Mohamed Gueye précieux avec les Hawks, Doncic on fire, tous les résultats

1 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

La NBA était au programme de cette nuit du 30 novembre au 1er décembre 2025. Le Sénégalais Mouhamed Gueye a participé au succès haletant d'Atlanta à Philadelphie. Luka Doncic a encore porté les Lakers.

Atlanta s'est offert un succès au bout du suspense. Les Hawks sont allés gagner 142-134 à Philadelphie, après deux prolongations. Si Jalen Johnson a été le meilleur joueur des visiteurs avec ... points, 14 rebonds, 7 passes décisives, un autre joueur s'est démarqué du côté d'Atlanta. Il s'agit de Mouhamed Gueye.

Le pivot et/ou ailier fort sénégalais a mis 13 points et récupéré 4 rebonds dans cette partie, ce deux jours après ses 12 points face à Cleveland. Le joueur de 23 ans poursuit sa progression dans la ligue. En face, Joël Embiid a été limité à 18 points, alors que Tyrese Maxey a porté les Sixers avec ses 44 points.

À l'Ouest, les Lakers poursuivent sur leur bonne dynamique avec un succès 133-121 contre la Nouvelle-Orléans, avec un double-double de Luka Doncic (34 points, 12 rebonds, en plus de 7 passes décisives).

Houston, de son côté, est allé s'imposer 129-101 à Utah grâce au duo Durant-Sengun. Les deux joueurs ont respectivement mis 25 et 27 points.

Champion en 2024, Boston se rebiffe avec un précieux succès 117-115 à Cleveland. Jaylen Brown, auteur d'un triple-double (19 points, 12 rebonds, 11 passes), et Payton Pritchard (42 points) sont les grands artisans de cette victoire.

Pour finir, New York a battu Toronto 116-94. Karl-Anthony Towns a fini meilleur marqueur avec 22 unités, tandis qu'Oklahoma a triomphé de Portland 123-115 avec 26 points de Shai Gilgeous-Alexander.

Notons qu'au classement NBA, Detroit est leader à l'Est (16 victoires, 4 défaites), suivi de New York (2e, 13 victoires, 6 défaites) et Toronto (3e, 14 victoires, 7 défaites). Dans la conférence Ouest, Oklahoma, champion en titre, domine largement le classement avec ses 20 victoires pour 1 seule défaite. Les Lakers sont 2e (15 victoires, 4 défaites). Houston (13 victoires, 4 défaites) complète le podium.

Oumar Boubacar NDONGO

Tous les résultats de la nuit

New York Knicks 116 - 94 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 115 - 117 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 115 - 123 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 134 - 142 Atlanta Hawks (prol.)

Minnesota Timberwolves 125 - 112 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 107 - 115 Memphis Grizzlies

