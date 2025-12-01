Madagascar: Coupure de courant - Quatre jours de blackout à Ambatomaro

Privés d'électricité et d'eau depuis quatre jours, des habitants d'Ambatomaro ont manifesté samedi dans la rue. Incendies de pneus et jets de pierres ont marqué cette protestation.

À Ambatomaro-Antsobolo, la tension est montée samedi lorsqu'un mouvement de protestation a éclaté. Les habitants, frustrés par quatre jours de coupures simultanées d'électricité et d'eau, ont brûlé des pneus pour manifester leur mécontentement. Cette pratique, désormais fréquente dans plusieurs quartiers de la capitale, a une nouvelle fois servi de moyen de pression pour interpeller les autorités. L'arrivée des forces de l'ordre a été accueillie par des jets de pierres, contraignant les policiers du 3e arrondissement à se replier.

« Cela fait quatre nuits et quatre jours que notre quartier est privé d'électricité et d'eau», déplore Jessie Ranivoson, habitante d'Ambatomaro. Les habitants évoquent une situation éprouvante, d'autant que l'absence d'eau complique des gestes essentiels du quotidien, comme la cuisine, la lessive ou encore l'hygiène personnelle. Les activités économiques ne sont pas épargnées. Plusieurs petits commerces affirment avoir perdu une grande partie de leur clientèle.

Réparation

« J'aurais dû recevoir de nombreux clients ce week-end. Mais, en raison de la coupure, ils sont allés s'approvisionner ou se faire coiffer dans d'autres quartiers », explique le propriétaire d'un salon de coiffure à Antsobolo. Pour beaucoup, ces coupures prolongées ont des conséquences directes sur leurs revenus journaliers.

Pendant ce temps, des travaux de réparation ont été menés. « Les techniciens de la Jirama ont procédé samedi, à Analamahitsy, aux préparatifs techniques nécessaires à l'installation d'un nouveau transformateur destiné à remplacer celui d'Antsobolo, déclaré hors service. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Ny Ando Jurice Ralitera, s'est déplacé sur place afin de constater l'avancement des opérations », indique un communiqué du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) publié hier.

« Les essais réalisés hier ont été concluants, selon la Jirama. Les équipements fonctionnant correctement, les responsables ont annoncé que l'équipe procédera désormais au remplacement effectif du transformateur », poursuit le communiqué. Cette étape est très attendue par les habitants d'Antsobolo et d'Ambatomaro.