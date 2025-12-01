Madagascar: Transport Aérien - Fin du Plan Phénix pour Madagascar Airlines

Le Plan Phénix de Madagascar Airlines, conçu par Thierry de Bailleul, est abandonné. Une nouvelle stratégie et une gouvernance renouvelée sont lancées, au grand étonnement de la direction.

Le redressement de Madagascar Airlines prend un nouveau tournant : le Plan Phénix, conçu sous la direction de Thierry de Bailleul, est mis de côté. Le ministère des Transports dévoile une stratégie inédite, qui combine lignes régionales relancées, baisse des coûts et nouvelle gouvernance. Le ministre des Transports et de la Météorologie, Juste Crescent Raharisone, l'a annoncé ce vendredi lors d'un déjeuner de presse.

Selon le ministre, Madagascar Airlines doit désormais suivre une approche différente, axée sur la réduction des coûts et l'optimisation de la gestion. Le nouveau plan d'affaires sera élaboré par le futur conseil d'administration et le nouveau directeur général de la compagnie, qui poseront les bases d'un redressement durable.

Dans ce cadre, le ministère prévoit la reprise des correspondances aériennes avec les Comores via Ewa, avec un vol direct Moroni-Antananarivo dont le premier départ est prévu le 13 décembre. Royal Air assurera également la liaison Mahajanga-Moroni. Ewa et Royal se chargeront des correspondances pour lancer ces lignes, mais sans disposer des moyens pour absorber d'éventuelles pertes.

Le ministre a insisté sur l'importance de défendre les intérêts nationaux dès le départ, avec compensation, et en tenant compte des redevances versées à l'État via l'Adema. Il a également souligné la nécessité de développer et d'entretenir les autres aéroports du pays, tout en clarifiant la situation financière réelle de Madagascar Airlines et d'Air Madagascar. « L'argent doit être enregistré dans les comptes des deux parties au préalable. L'essentiel est d'identifier clairement la dette du secteur aérien pour Madagascar afin de connaître la situation réelle », a-t-il ajouté.

Perspectives

Actuellement, cinq ATR sont en service. Le ministre souhaite que l'ambition collective pousse la compagnie à progresser et que la baisse des prix des billets, ainsi que d'autres mesures, soient mises en œuvre dans le cadre du nouveau plan d'affaires.

Du côté de la direction de Madagascar Airlines, l'annonce a été une surprise et a provoqué un choc. Les dirigeants n'avaient pas été informés de cette décision et ont appris la fin du Plan Phénix par la presse.« Demain, le comité de direction tiendra une réunion du personnel pour clarifier la situation », indique une source interne. Certains responsables craignent que ces orientations puissent laisser entendre un retour rapide d'Air Madagascar sur les rails, mais le ministre insiste sur la nécessité de mettre les choses au clair avant toute mise en oeuvre définitive.

Cette réforme marque une étape majeure pour Madagascar Airlines. Avec un nouveau conseil d'administration et un nouveau directeur général, la compagnie devra se réinventer pour assurer sa pérennité, renforcer le secteur aérien national et préparer l'avenir des lignes intérieures et régionales.