Madagascar: Concert - North & Center fête ses 30 ans de scène

Le groupe culte du rap malgache avait fêté ses 30 ans au Palais des sports, signant un come-back très attendu.

Le Palais des sports avait vibré, hier dès 15h, pour célébrer les 30e ans de North & Center, groupe emblématique du rap malgache fondé en 1995. Après une longue pause liée aux engagements personnels des membres, les fans retrouvaient enfin cette formation mythique, lors d'un événement initialement prévu le 5 octobre mais reporté suite à la situation nationale marquée par la grève. Le concert s'était ouvert sur une animation énergique assurée par MC Midi Man, Tolo et DJ Smart, Diojay et Raslom. La scène avait ensuite accueilli plusieurs artistes invités -- Sphynx, Big Jim Da, Meizah, Donat, Ray Lasy, Da Hopp, entre autres -- devant un public majoritairement composé de jeunes fans de rap. Si ces derniers avaient répondu présent, ils n'avaient toutefois pas rempli le demi-Palais des sports, malgré une ambiance chaleureuse et dynamique. Deux grands écrans assuraient néanmoins une visibilité optimale.

La seconde partie avait été marquée par l'entrée très attendue des membres de North & Center. Pour cette occasion, le groupe était composé de KD, Mike-J, Randy Tsiory, Patty, Katia et Ra-Lava, Murphy étant absent pour raisons personnelles. Leur montée sur scène s'était déroulée dans une obscurité totale, rythmée par un stroboscope et accompagnée de photos des membres projetées sur l'écran.

Titres phares

Effets spéciaux, jeux de lumières imposants, ambiance immersive : tout était réuni pour signer un retour scénique marquant. Les spectateurs avaient pu renouer avec les titres phares du groupe, parmi lesquels Mbola tia, Very aho, Nenina, Tsy ampahafiriny, ainsi que plusieurs autres morceaux emblématiques.

Un moment fort en nostalgie et en énergie, qui avait célébré trois décennies de présence scénique pour l'un des groupes majeurs du rap malgache.