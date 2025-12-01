Madagascar: Rugby top 12 - TAM Anosibe surclasse TFA Anatihazo

Dans un match à suspense très disputé au stade Makis d'Andohatapenaka, TAM Anosibe a arraché une victoire méritée face à TFA Anatihazo.

La troisième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine appelée aussi XXL Energy Top 12, a offert un choc à la hauteur des attentes, hier à Andohatapenaka. TAM Anosibe et TFA Anatihazo se sont livrés un bras de fer intense, où chaque possession a pesé lourd dans la balance. Au coup de sifflet final, les rugbymen d'Anosibe ont arraché la victoire sur le score de 28-26.

Dès l'entame, les joueurs d'Anosibe frappent fort: une première incursion bien menée offre un essai transformé pour mener 7-0 dès la 4e minute. Mais TFA réplique immédiatement, aplatissant sous le H pour revenir à égalité (7-7, 9e), puis prenant l'avantage sur un second essai (14-7, 15e).

TAM revient dans le camp d'Anatihazo et réduit l'écart (10-14), avant de maintenir une pression constante. L'intensité grimpe, les deux équipes alternent domination et montées fulgurantes, donnant lieu à des séquences chaleureusement applaudies par le public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À la 35e, Anosibe revient à 13-14, mais TFA creuse à nouveau l'écart avec un troisième essai transformé (21-13, 37e), avant de finir la première période en supériorité numérique après un carton jaune infligé à leur numéro 5. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 21-13 en faveur des joueurs d'Anatihazo.

TAM renversant

Au retour des vestiaires, TAM Anosibe impose un rythme fou et s'installe dans le camp adverse. TFA voit rouge avec l'expulsion d'un joueur à la 55e, avant de manquer une pénalité qui aurait pu faire le break.

Une contre-attaque tranchante permet alors à TAM de revenir à 18-21 (58e). Malgré les cartons jaunes reçus par les numéros 11 et 14, Anosibe résiste. Combatifs et conquérants, les joueurs d'Anosibe reviennent au score avec une pénalité qui égalise à 21-21, puis TFA profite de l'infériorité adverse pour reprendre cinq points d'avance (26-21, 65e).À six minutes du terme, TAM trouve finalement la faille : un essai salvateur renverse le score (28-26, 72e). Les dernières minutes sont électriques, mais les joueurs d'Anosibe tiennent bon et scellent une victoire arrachée au courage.

« La défaite est toujours amère, surtout face à une équipe à notre portée. Nous avons raté trois pénalités décisives», regrette le coach de TFA, Mamy Andriamaro. De son côté, Bokassa, joueur de TAM, savoure : « Nous méritons la victoire. Nos trois-quarts ont joué vite et nous avons été agressifs dans la conquête. Cette victoire nous fait respirer. »