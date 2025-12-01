Madagascar: Pétangue/ Boule d'or 2025 - Yves et Zigle figurent parmi les nominés

Madagascar a deux représentants en course pour la sixième édition de l'élection du meilleur joueur de pétanque au monde, « La Boule d'Or 2025 », organisée par la plateforme Zone Pétanque.

Deux Malgaches sous les projecteurs. Après le récent sacre de Daniel Jean-François Rakotondrainibe, alias « Zigle », élu « Main d'Or 2025 » dans la catégorie des internationaux lors de la première édition de l'émission spéciale diffusée sur la chaîne L'Équipe à Polo, deux Malgaches figurent dans la liste finale des dix meilleurs joueurs de pétanque au monde en course pour « La Boule d'Or 2025 » selon le vote de Zone Pétanque. Ce sera la 6ème édition de l'élection de « La Boule d'Or », créée en 2020.

Les deux représentants de la Grande Île sont Zigle et Yves Sédrick Rakotoarisoa, qui viennent de signer un contrat de quatre ans avec le club français de Décines. Yves a été sacré vainqueur du Mondial La Marseillaise au mois d'août, vice-champion du Masters de pétanque en septembre, représentant malgache aux Jeux mondiaux de Chine en tête-à-tête, et vainqueur des tournois estivaux de Saint-Bonnet-le-Château, de Saint-Symphorien-sur-Coise, du Mont Lyonnais et de Mulhouse. Outre son titre de champion du monde de tir de précision et de vice-champion du monde en triplette en 2024, Zigle est, pour sa part, vice-champion du Masters de pétanque 2025 et vainqueur de deux tournois estivaux à Roche-sur-Yon et au Grand Prix de Sens. Il avait aussi ravi le titre de champion du monde jeune en triplette en 2015 à Bangkok, en Thaïlande.

Sixième lauréat

Durant le mois de novembre, le vote a d'abord sélectionné 10 000 noms de joueurs, puis 5 000, avant de publier vendredi soir la liste des dix nominés pour la grande finale. Plus de dix mille internautes de différents pays ont participé à l'élection des meilleurs joueurs du monde pour la saison 2025. La proclamation des résultats du vote final est programmée le 19 décembre. Lancé samedi, le vote se fera sur le lien communiqué par Zone Pétanque.

De grands champions de la discipline figurent parmi les finalistes, en l'occurrence le Français Dylan Rocher, qui brille avec ses neuf titres de champion du monde en triplette et de tir de précision, double champion d'Europe et seize fois champion de France.

Il y a aussi l'Italien Diego Rizzi, multiple champion du monde de tir de précision, triple champion du monde en triplette, double champion du monde junior et dix fois champion d'Europe. Les autres prétendants sont le Français Henri Lacroix, avec treize titres mondiaux, sept titres européens et vingt-neuf titres nationaux ; Mickaël Bonetto, champion d'Europe en titre de tir de précision, vainqueur de La Marseillaise en 2023 et du Masters en 2019 et 2021 ; Myron Baudino, vainqueur de La Marseillaise et finaliste du Masters en 2023 ; Sébastien Rousseau, double champion de France ; Jean Feltin, six fois champion d'Europe et vainqueur du Masters en 2023 ; et le jeune Français Dawson Herlemann, champion de France junior en 2023 et champion du monde jeune.

Les vainqueurs des cinq précédentes éditions sont Jean Feltin (2024), Sébastien Rousseau (2023), Diego Rizzi (2022), Dylan Rocher (2021) et Bonji Renaud (2020).