Madagascar: Soamiandalana - Les parents de Dina Andriamaholy attaqués

« Ils ont été ligotés et torturés durant une heure ». Ce sont les faits rapportés par le député Haja Resampa, président du groupe parlementaire « Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina » (Irmar), durant un échange téléphonique, hier. Des faits concernant les sévices qu'auraient subis les parents de Dina Andriamaholy, ancien secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, à leur résidence à Soamiandalana, sur la RN3, vers Talavolonondry.

« Les faits se sont déroulés hier à 13 heures, lorsqu'ils sont rentrés de l'église», ajoute le parlementaire. Selon ses dires, hier en milieu de journée, « des individus ont fait irruption chez les parents de Dina Andriamaholy. Ce sont des septuagénaires. Ils les ont ligotés et torturés durant une heure de temps. Son père a été aspergé de pétrole. Sa mère présente des traces de brûlures probablement au briquet sur la peau», rapporte-t-il, ajoutant : « selon le père de M. Dina Andriamaholy, ces individus auraient demandé où était caché l'argent qu'aurait laissé Andry Rajoelina [ancien président de la République] ».

« Nous n'accusons personne. Nous demandons qu'une enquête rigoureuse soit ouverte sur ce qui s'est passé. Par ailleurs, nous demandons à l'État de se prononcer fermement contre ces méfaits et contre les rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux et certains médias, pointant du doigt les partisans et anciens collaborateurs du président Rajoelina. Ces rumeurs et fausses informations peuvent inciter des personnes malintentionnées à s'en prendre à eux ou à leurs proches », réagit le député Resampa.

Par rapport aux éventuelles portées politiques de ce fait, le président du groupe parlementaire Irmar soutient : « Nous ne parviendrons pas à un réel apaisement politique et social tant que ne cesseront pas les répressions contre les partisans du président Rajoelina. Nous en avons déjà parlé de vive voix avec le Premier ministre à l'Assemblée nationale. L'IRMAR n'a aucune intention de créer le trouble dans le pays, ni de saboter quoi que ce soit ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le député Resampa ajoute : « Nous nous sommes positionnés en tant qu'opposition, dont au Parlement. Nous avons choisi d'être une opposition intelligente et constructive. En tant qu'opposants, nous allons dénoncer ce qui ne va pas. C'est le jeu démocratique. Nous attendons les échéances annoncées comme la concertation nationale et les élections. Nous exhortons, néanmoins, que cessent les répressions et que tous les citoyens soient protégés, sans exception ».