Madagascar: Saison des pluies - Météo Madagascar lance une vigilance à la foudre

Météo Madagascar a émis une vigilance renforcée face aux risques de foudre. « La foudre pourrait être intense, la prudence est donc nécessaire », prévient le service météorologique, ce week-end. Cette alerte concerne les régions d'Analamanga, Itasy, Fenoarivobe, Faratsiho, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe I-II, Manandona et Fandriana, ce lundi 1er décembre 2025.

Hier, des habitants d'Itaosy ont été fortement impressionnés par un éclair tombé sans qu'aucune pluie ne soit observée. « Il n'y avait même pas de pluie», témoignent plusieurs riverains. La gendarmerie indique qu'aucune victime n'a été recensée dans la zone où est tombée cette foudre.

Phénomène violent

En revanche, la semaine dernière, la foudre a causé la mort de seize personnes, selon un bilan communiqué par la gendarmerie. Huit décès ont été enregistrés à Vohibato, dans la région Matsiatra Ambony, un à Ambohijatovo Ivandry, deux à Imerimandroso Ambohidratrimo, deux à Ambohimangakely, dans la région d'Analamanga, deux à Ambositra, dans la région Amoron'i Mania et un à Antanifotsy, dans la région Vakinankaratra.

La foudre est un phénomène naturel principalement observé lors des orages. Elle résulte d'une accumulation de charges électriques dans les nuages et d'un déséquilibre de charges entre le nuage et le sol, qui devient alors positivement chargé. Lorsque cette différence de charge devient trop importante, l'air, normalement isolant, se rompt et l'électricité se décharge brutalement, créant un éclair, explique Lahatra Mampionona, prévisionniste à la Direction générale de la Météorologie.

Selon l'ingénieur, le phénomène est particulièrement violent dans les régions de Bongolava, de Matsiatra Ambony et d'Amoron'i Mania. La forte chaleur, l'humidité, la montée d'air chaud, la présence de reliefs et les nuages épais et instables sont les principaux facteurs aggravants.

Pour réduire les risques d'accident, il recommande de débrancher toutes les sources électriques, d'éviter le contact avec l'eau, de ne pas s'approcher des fenêtres et des portes, et de ne jamais s'abriter sous un arbre. Il ajoute que, si une personne est frappée par la foudre, un massage cardiaque peut permettre de la sauver.