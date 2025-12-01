Madagascar: Production - Les bières locales plus taxées que les importées

1 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

L'industrie brassicole malgache fait face à une situation paradoxale : les bières produites localement à partir d'ingrédients nationaux sont désormais plus lourdement taxées que certaines boissons alcoolisées importées. Selon un responsable du secteur, les bières titrant 5,4 % d'alcool et fabriquées avec du maïs et de l'orge malgaches supportent un droit d'accise de 850 ariary par litre, tandis que les boissons importées à base d'éthanol et dépassant

40 % d'alcool ne sont taxées qu'à 500 ariary par litre. Cette disparité, qualifiée d'« injustice fiscale » par de nombreux industriels, fragilise l'ensemble de la filière, depuis les milliers d'agriculteurs fournisseurs jusqu'aux points de vente.

Les spécialistes et acteurs du secteur brassicole soulignent que le problème ne réside pas dans le montant des taxes en soi, mais dans l'absence d'un mécanisme fiscal équitable. Ils appellent le gouvernement à revoir le système fiscal. « Il ne s'agit pas de supprimer les taxes, mais de les ajuster selon le taux d'alcool, comme c'est le cas dans d'autres pays », expliquent-ils.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une réforme pourrait à la fois protéger la santé publique et soutenir l'industrialisation locale. En effet, dans la Tax Foundation, on note que, dans plusieurs pays européens, la taxe d'accise sur les bières et autres alcools peut varier selon le degré d'alcool, ou calculée par litre d'alcool pur, ce qui signifie que les boissons les plus fortes ou distillées paient plus que celles à faible teneur en alcool.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.