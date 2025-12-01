Madagascar: Mobilité urbaine - Onze bus à déployer sur la rocade Iarivo

Nouvelle étape de modernisation des transports publics. La rocade Iarivo sera bientôt desservie par des transports en commun. Le ministère des Transports et de la Météorologie a annoncé, vendredi, le « déploiement imminent de onze bus sur la rocade Iarivo dans le cadre du projet pilote "Zotra Fitaratra"». Ces véhicules assureront la liaison sur l'axe Amoronakona-Ankorondrano.

Le point de départ sera à Amoronakona, et le terminus à Ankorondrano. En cas d'absence de zones de stationnement suffisantes à Ankorondrano, une boucle sera opérée entre Amoronakona et Ankorondrano, afin d'éviter la congestion et de maintenir la fréquence du service, selon le ministère. L'opérationnalisation complète du système serait prévue d'ici deux mois, sous réserve de l'achèvement des préparatifs en cours. Ce projet est en phase préparatoire avec l'exploitant. Les frais de transport seront déterminés par l'exploitant, après finalisation des études techniques et organisationnelles.

Les bus utilisés seront des modèles thermiques sur les trois cents qui sont arrivés à Madagascar depuis le mois de juin. Ils n'ont pas été déployés depuis. L'objectif global demeure le déploiement de trois cents bus dans tout Madagascar. Des transporteurs ont déjà manifesté leur intérêt pour ce projet.

Ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation du secteur, incluant la réforme des organismes de transport et des exploitants, la modernisation du système de billetterie, avec l'introduction progressive de solutions digitales, la formation de personnel qualifié, indispensable pour assurer un service fiable et sécurisé.