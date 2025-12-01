Madagascar: Mobilité urbaine - Onze bus à déployer sur la rocade Iarivo

1 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Nouvelle étape de modernisation des transports publics. La rocade Iarivo sera bientôt desservie par des transports en commun. Le ministère des Transports et de la Météorologie a annoncé, vendredi, le « déploiement imminent de onze bus sur la rocade Iarivo dans le cadre du projet pilote "Zotra Fitaratra"». Ces véhicules assureront la liaison sur l'axe Amoronakona-Ankorondrano.

Le point de départ sera à Amoronakona, et le terminus à Ankorondrano. En cas d'absence de zones de stationnement suffisantes à Ankorondrano, une boucle sera opérée entre Amoronakona et Ankorondrano, afin d'éviter la congestion et de maintenir la fréquence du service, selon le ministère. L'opérationnalisation complète du système serait prévue d'ici deux mois, sous réserve de l'achèvement des préparatifs en cours. Ce projet est en phase préparatoire avec l'exploitant. Les frais de transport seront déterminés par l'exploitant, après finalisation des études techniques et organisationnelles.

Les bus utilisés seront des modèles thermiques sur les trois cents qui sont arrivés à Madagascar depuis le mois de juin. Ils n'ont pas été déployés depuis. L'objectif global demeure le déploiement de trois cents bus dans tout Madagascar. Des transporteurs ont déjà manifesté leur intérêt pour ce projet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation du secteur, incluant la réforme des organismes de transport et des exploitants, la modernisation du système de billetterie, avec l'introduction progressive de solutions digitales, la formation de personnel qualifié, indispensable pour assurer un service fiable et sécurisé.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.