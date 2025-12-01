Madagascar: Athlétisme - Meeting de la Réunion/Bilan moyen des athlètes malgaches

Très attendue au meeting de La Réunion, Marthe Ralisinirina n'a fait mieux que troisième du 1500 m. Aucun Malgache n'a remporté de victoire.

Le meeting de l'Étang-Salé joué samedi à La Réunion a mis en lumière la fragilité de l'athlétisme malgache. Malgré le buzz et le soutien à Marthe Ralisinirina avant son départ pour La Réunion, les conditions nécessaires pour chercher la victoire n'étaient pas réunies pour elle et la délégation malgache tout entière. Aucune victoire n'a été décrochée face à la réalité vécue par les athlètes avant le départ pour rejoindre la réunion.

Face aux adversaires bien préparés des îles voisines et aux représentants européens et sud-africains, la délégation malgache n'a pas réussi à rivaliser. Les cinq Malgaches sont repartis sans la moindre victoire et avec des performances qui confirment une tendance inquiétante : le recul des performances dans toutes les épreuves.

Au centre des attentions, Marthe Ralisinirina, dont le départ manqué à Ivato avait enflammé les réseaux et nourri quatre jours de polémique, n'a pas réussi le rebond espéré. Sur sa distance de prédilection, le 1 500 m, la spécialiste malgache n'a pris que la troisième place en 5'00"02, battue par les Françaises Emma Torres (4'59"55) et Clémence Dubroca (4'59"97). Un résultat en deçà des attentes, accentué par un trébuchement dans le sprint final qui aurait pu lui coûter encore plus cher.

Le fossé se creuse

Les autres épreuves n'ont pas donné de meilleurs résultats. Le relais 4 x 400 m mixte avec Tsima Richard Tahinjanahary, Heriniaina Elisé Rakotonindrainy, Aina Anah Andrianjafy et Marthe Ralisinirina a terminé troisième en 3'51"89, loin derrière La Réunion (3'31"35) et la France (3'32"35). Sur 200 m, Anah Andrianjafy (25"82) et Jean Éric (22"40) ont, eux aussi, pris la troisième place dans leur catégorie respective.

La course du 3 000 m a, elle aussi, montré le fossé qui se creuse. Le Sud-Africain Amogelang Tatai s'est imposé en 7'57"33. Derrière, Tsima Richard Tahinjanahary échoue au pied du podium (8'25"89) et Heriniaina Elisé Rakotonindrainy a pris la huitième place (8'39"74). Avec 373 athlètes engagés, le meeting a confirmé la régression du niveau malgache. À moins de deux ans des JIOI 2027 aux Comores, ces résultats sonnent comme une alerte majeure. La Fédération malagasy d'athlétisme, tout comme les clubs, sections et ligues, doit réagir pour enrayer une dégringolade désormais impossible à ignorer.

Berlioz Randriamihaja, ancien athlète champion d'Afrique, confirme cette réalité : « Le sport malgache est en totale dégradation parce qu'il n'y a aucune organisation sérieuse ni durable. Les athlètes malgaches ne bénéficient d'aucun suivi et aucune loi n'oblige les responsables à agir, si bien qu'ils ne font que ce qu'ils veulent. Il faut mettre en place un statut clair concernant le sport de haut niveau à Madagascar. Tout cela est tellement triste. Ça me fait mal au cœur. »