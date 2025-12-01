Madagascar: RUGBY À XV - DAMES - FTF Antohomadinika dompte FT Manjakaray

La troisième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV féminin s'est ouverte par une rencontre intense et riche en rebondissements, opposant les rugbywomen de FTF Antohomadinika à celles de FT Manjakaray dimanche au stade Makis Andohatapenaka. Au terme d'un match rythmé et engagé, les rugbywomen d'Antohomadinika se sont imposées sur le score de 38-29.

Le coup d'envoi a été donné à 8 h 56, ouvrant une confrontation prometteuse grâce à la présence d'internationales dans les deux camps. Les premières minutes ont été à la hauteur des attentes : après 17 minutes, les deux équipes étaient à égalité 12-12, portées par un jeu dynamique et des duels intenses.

Mais le rythme s'emballe. Les trois-quarts d'Antohomadinika accélèrent et Sarindra Nomenjanahary, intenable, transperce la défense pour inscrire un essai plein d'autorité, transformé dans la foulée : 19-12 à la 22e minute. Les protégées de Bayard Nirina Jacky prennent progressivement le contrôle du match, dominant les impacts, les mêlées et les phases offensives. Leur supériorité est récompensée à la 37e par un nouvel essai, portant le score à 24-12.

FT Manjakaray réagit juste avant la pause avec un essai non transformé, réduisant l'écart à 17-24, un score qui maintient le suspense pour la seconde période. Sarindra Nomenjanahary en métronome

La seconde période démarre à 9 h 55 sous une belle intensité. Antohomadinika frappe rapidement : une nouvelle incursion se conclut par un essai transformé, portant le score à 31-17 (45e). Quelques minutes plus tard, Sarindra Nomenjanahary, au top de sa forme et élue MVP de la rencontre, profite d'une balle perdue pour inscrire son deuxième essai personnel, transformé, creusant un écart conséquent : 38-17 à la 54e minute.

Manjakaray refuse pourtant d'abdiquer. Un troisième essai à la 65e relance l'espoir (22-38), puis un essai de pénalité à la 76e ramène les joueuses à 29-38. Le retour semble possible, mais Antohomadinika fait preuve d'une grande maturité : en conservant la possession dans les dernières minutes, elles étouffent les ambitions adverses et verrouillent définitivement leur succès.

Au terme d'une rencontre disputée et spectaculaire, FTF Antohomadinika s'impose 38-29, confirmant sa solidité et ses ambitions dans ce championnat de première division féminine. Dans les autres rencontres, SCB domine UAS Cheminot sur le score de 81-3. RCT Soavimasoandro écrase FTVL sur le score de 80-0.