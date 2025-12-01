Madagascar: Judo - Grand Slam d' Abu Dhabi Laura Rasoanaivo finit septième

1 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Trois combats, une victoire et deux défaites. L'olympienne de Paris 2024, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, termine à la septième place au Grand Slam d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Engagée dans la catégorie des -70 kg, la championne d'Afrique en titre âgée de 21 ans a été battue par ippon au premier combat de repêchage par la Néerlandaise Margit De Voogd, 27 ans, samedi au Mubadala Arena d'Abu Dhabi. Cette dernière a été la championne de la catégorie du Grand Slam d'Abu Dhabi, médaillée de bronze au Grand Slam de Paris en février et médaillée d'argent à l'Open d'Europe en 2024. La judokate du club Saint-Michel a été exemptée du premier tour. Au premier combat, elle a défait par ippon la Libanaise Aqulina Chayeb. Âgée de 21 ans, cette dernière a remporté la médaille d'or de l'Open d'Asie à la mi-août à Amman et est classée septième au championnat d'Asie seniors.

Plus expérimentée

Laura s'est par la suite inclinée au deuxième combat de poule, l'équivalent des quarts de finale, par l'Australienne Aoife Coughlan, âgée de 30 ans. L'Australienne occupe la troisième place au classement mondial. Plus expérimentée, elle avait ravi la médaille d'or à l'Open de l'Océanie le 1er novembre de cette année, est classée cinquième au championnat du monde en Hongrie en juin, médaillée d'or au championnat panaméricain et de l'Océanie à Santiago en avril et médaillée d'or au Grand Prix Upper Austria en mars.

Trente-et-une judokates ont été engagées dans la catégorie. La championne d'Afrique des seniors et juniors en titre et récemment médaillée d'argent au Grand Prix de Qingdao en Chine fin septembre conserve son 22e rang au classement mondial. Laura poursuivra sa tournée internationale au Japon début décembre. Elle participera au Grand Slam de Tokyo le 6 décembre et y bénéficiera par la suite d'un camp d'entraînement international le 8 décembre.

