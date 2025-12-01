Afrique: Basketball - Une mission difficile attend les Ankoay à Mahamasina

Madagascar abrite la coupe d'Afrique de basketball 3x3 du 5 au 7 décembre au Palais des sports de Mahamasina. Les spectateurs de la Grande Île attendent avec impatience la sortie de la liste officielle des heureuses élues dans les heures qui viennent.

L'an dernier, les Ankoay avaient signé un parcours sans faute : 21-14 contre l'Ouganda, 18-17 face à l'Égypte, 16-15 devant le Kenya en demi-finale et 20-15 contre les Égyptiennes en finale. Une maîtrise technique et mentale qui avait marqué la compétition.

Mais l'Africa Cup 2025 change de dimension. Aux sept nations présentes en 2024 s'ajoutent trois nouveaux pays très sérieux : la RDC, la Tunisie et le Botswana. Les Kenyanes arrivent en patronnes, leaders du classement africain (347 444 points) et animées par un désir clair : prendre leur revanche sur Madagascar après leur défaite d'un point en demi-finales (15-16) l'an dernier. L'Égypte, numéro deux continental (324 835 points), nourrit la même frustration : battre enfin les Ankoay, tombeuses de leurs espoirs en finale (20-15).

Un choix sans état d'âme

Derrière ce duo, le Bénin (3e, 299 708 points) poursuit sa progression fulgurante. En trois ans, la fédération béninoise a structuré son 3x3 et ses joueuses peuvent bousculer n'importe quelle défense. L'Ouganda (5e, 241 748 points) conserve également son statut de menace directe. Même les Comores, désormais 7e africaines (129 581 points), devancent Madagascar au dernier classement FIBA. Une donnée symbolique mais révélatrice de la montée en puissance régionale.

Le Rwanda (10e), la Tunisie (12e), le Botswana (13e) et la RDC (14e) n'ont pas le poids du classement, mais leur progression rapide impose la vigilance. En 3x3, un match se gagne sur l'agressivité et l'adresse, pas sur la réputation. Les Ankoay devront composer avec une pression maximale : celle du pays hôte, celle du titre à défendre et celle d'un public qui refuse l'idée d'un échec à Mahamasina. Pour conserver leur couronne, les choix du staff seront déterminants. La sélection devra se faire « sans état d'âme », en privilégiant les joueuses capables d'enchaîner les rencontres, d'encaisser les duels et de rester lucides dans les dernières secondes.

Heritiana Rasoloasoavina, fervent supporter, résume l'attente : « La pression est du côté des Malgaches. Seules quatre seront retenues, que la FMBB choisisse celles qui remplissent les conditions : physique, adresse, repli défensif et combativité. Alefa Ankoay ! » Mais cette Africa Cup s'annonce plus ouverte que jamais : chaque possession comptera, chaque détail fera la différence, et chaque équipe arrive avec l'idée de faire tomber les championnes.