Afrique de l'Est: Football- Indian Ocean Festival U 15 -« Les meilleurs iront à Maurice », souligne le coach Navalina

Défi. Madagascar participera à la deuxième édition du Festival de l'océan Indien U15 garçons et filles. Cette compétition qui regroupe les îles de la région se déroulera du 15 au 19 décembre au Côte d'Or National Sports Complex à Maurice. Le regroupement quotidien a débuté samedi sur le terrain annexe Barea à Mahamasina. « Les meilleurs joueurs représenteront le pays. Nous ne voulons pas être mêlés à des affaires de népotisme ou de favoritisme », précise le coach des garçons, Navalina Joachim Ramilison.

Plus d'une trentaine de présélectionnés issus des centres de perfectionnement de Toliara, de Mahajanga, d'Antsirabe et ceux détectés dans la partie nord de l'île poursuivent le regroupement. Les quinze meilleurs ainsi que cinq réservistes seront retenus pour la pré-liste finale le week-end prochain. « Nous entamons la préparation par le travail d'acquisition des bases techniques. Nous procéderons par la suite au travail tactique pour la sélection finale », explique le technicien. « Les joueurs venant des provinces sont plus convaincants côté gabarit. Nous assurons la préparation technique, la vérification de leur âge est le rôle de la fédération », souligne le coach Navalina.

Ce dernier est connu pour avoir été coach du Five FC à la Pro League et à la tête de la sélection d'Analamanga, vainqueur du tournoi en vue de l'ouverture de la Barea Académie à Carion en 2013.

Quarante-deux joueuses sont en regroupement sous l'encadrement de la sélectionneuse des Barea Filles U15 en 2024, Cynthia Antoasy, reconduite pour cette version 2025.« Nous laissons la place à des coaches féminines à la tête de la sélection féminine. Dix-huit joueuses seront retenues car la sélection féminine y disputera un autre tournoi dans le cadre du programme FIFA Awards », argumente le directeur technique national, Rado Rasoanaivo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous renforçons d'abord la coordination en passe et contrôle outre la condition physique. La taille moyenne des filles est inférieure par rapport à celle de l'an passé, mais on verra le côté technique », confie Cynthia Antoasy. Les présélectionnés joueront des matchs amicaux en guise de premier test d'évaluation ce mardi. De plus en plus sérieux, l'équipe masculine est hébergée au National Hôtel au By-Pass et celle féminine au Mada Hôtel, toujours au By-Pass.