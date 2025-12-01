Afrique: L'agriculture numérique est essentielle pour assurer la résilience et le développement du continent - Vice-présidente de la CUA

1 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'ambassadrice Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, a affirmé que la digitalisation de l'agriculture constitue désormais une condition indispensable à la survie et au développement du continent.

Intervenant à la première Conférence africaine sur l'agriculture numérique, organisée au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, elle a réitéré l'engagement du continent à s'appuyer sur les technologies pour moderniser l'agriculture et soutenir un développement durable.

Le thème de la rencontre insistait sur l'urgence d'intégrer les innovations numériques dans les politiques agricoles et d'accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires africains.« L'agriculture demeure la colonne vertébrale de l'Afrique », a rappelé Mme Haddadi, soulignant qu'elle fait vivre plus de 60 % de la population et reste un pilier des économies nationales.

Le ministre d'État éthiopien de l'Agriculture, Efa Muleta, a pour sa part souligné que la transformation agricole en cours s'aligne sur la vision du Premier ministre Abiy Ahmed, fondée sur l'innovation, l'intégration et la philosophie Medemer.

Il a insisté sur le rôle stratégique des technologies numériques, des données satellitaires aux plateformes mobiles, pour dynamiser une croissance agricole inclusive. Selon lui, l'Afrique peut convertir ses défis en opportunités, portée par une jeunesse nombreuse et un écosystème technologique en plein essor. Il a mis en avant les initiatives de l'Éthiopie dans l'extension de l'irrigation, la mécanisation et l'introduction de variétés résilientes, qui rapprochent le pays de l'autosuffisance alimentaire.

Il a aussi présenté le modèle de production en groupements, facilitant l'accès aux intrants modernes et aux services numériques pour accélérer la transition vers une agriculture commerciale. Le commissaire de l'Union africaine chargé du développement agricole, Moses Vilakati, a de son côté rappelé les obstacles persistants -- changement climatique, dégradation des terres, accès limité aux marchés, désintérêt croissant des jeunes - qui freinent la croissance du secteur.

Il a souligné l'urgence d'exploiter pleinement le potentiel agricole du continent et de s'engager résolument dans la transition numérique, indispensable pour accroître la productivité, réduire les pertes et améliorer l'accès au financement et aux marchés. Il a enfin exhorté les pays africains à s'adapter à un monde désormais dominé par les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'imagerie satellitaire et l'agriculture de précision.


