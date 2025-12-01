Ethiopie: L'Institut des sciences spatiales et géospatiales a mis en service de nouvelles stations destinées à la réception des données satellitaires.

Addis-Abeba — L'Institut des sciences spatiales et géospatiales (SSGI) a lancé un nouveau réseau de stations de réception de données satellitaires à Addis-Abeba et dans plusieurs villes du pays, une avancée majeure dans la transformation numérique engagée par l'Éthiopie.

Le ministre d'État à l'Innovation et à la Technologie, Muluken Kere, a rappelé que la stratégie « Éthiopie numérique 2025 » a posé les bases nécessaires pour accélérer le progrès technologique national.

Il a mis en avant les efforts continus déployés pour renforcer l'infrastructure numérique et confirmé l'engagement du gouvernement à étendre le réseau de stations satellitaires à l'échelle du territoire.

Évoquant les récentes avancées, notamment la mise en œuvre du système d'identité numérique, il a souligné que la montée en compétence des professionnels éthiopiens constitue un signe prometteur pour l'avenir numérique du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Bien que l'Éthiopie ait besoin d'environ 200 stations de référence en continu (CORS) pour une couverture optimale, seules 10 sont actuellement opérationnelles. Le SSGI prévoit d'en installer 10 autres durant l'exercice en cours et d'atteindre un total de 30 d'ici deux ans.

Les nouvelles stations inaugurées comprennent un centre de contrôle principal à Addis-Abeba, quatre autres à Sheger et dans ses environs, ainsi que des installations à Bonga, Semera, Jigjiga, Debre Berhan et Jimma.

L'extension du système ETCORS devrait renforcer la gestion urbaine et appuyer le développement des infrastructures. Le directeur général du SSGI, Abdisa Yilma (PhD), a indiqué que ces stations intègrent des technologies avancées permettant de fournir aux géomètres, chercheurs, spécialistes des risques naturels et experts en cartographie des données géospatiales en temps réel.

Il a rappelé l'importance de l'information géospatiale précise pour la construction d'infrastructures telles que bâtiments, routes, ponts ou barrages. Ce système profitera également à l'agriculture, à l'industrie, au secteur minier et à d'autres domaines stratégiques, en renforçant la planification et l'administration foncières. Le SSGI utilisera largement ces stations pour améliorer ses activités de levés topographiques, de cartographie et de recherche.

Fanta Dejen, ministre d'État au Développement urbain et aux Infrastructures, a ajouté que le système permettra d'améliorer significativement les services publics, notamment en matière de gestion foncière urbaine, en les rendant plus rapides, transparents et équitables. La précision quasi parfaite des mesures contribuera également à réduire les litiges du public.

Il a précisé qu'ETCORS jouera un rôle important dans la mise en place de villes intelligentes et l'extension des espaces verts. Conçu pour servir l'Éthiopie mais aussi les pays voisins et la communauté internationale, le système ETCORS renforcera la prise de décision fondée sur les données et améliorera la précision des levés topographiques, du cadastre et de la planification urbaine. En parallèle, le ministère du Développement urbain et des Infrastructures prépare l'installation de 14 stations CORS supplémentaires pour étendre davantage le réseau géospatial national.