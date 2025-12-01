Sénégal: Journée de solidarité avec la Palestine à l'Ucad - L'appel à une rupture totale avec Israël relancé

Organisée avant-hier, samedi 29 novembre, par le Cercle des Étudiants humanitaires au service de la cause palestinienne, la Journée internationale de solidarité avec la Palestine a réuni à la Faculté des Lettres de l'UCAD étudiants, défenseurs des droits humains et représentants des institutions. Au centre des échanges : l'exigence d'une rupture économique et diplomatique entre le Sénégal et Israël.

Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, a appelé l'État à « rester ferme », rappelant qu'«il n'est pas question de faire des affaires avec l'État d'Israël ». Il a encouragé un boycott économique actif, invitant les citoyens à signaler et à éviter tout produit israélien dans les rayons. Selon lui, ce boycott doit être « durable » afin de faire disparaître ces produits du marché national. Gassama a aussi dénoncé d'anciens accords agricoles conclus avec une société israélienne, entachés de « malversations », et a salué la mobilisation étudiante contre les apparitions publiques du diplomate israélien.

Présent pour représenter le président de l'Assemblée nationale, le député Samba Dang a réaffirmé la solidarité du Parlement envers la cause palestinienne. Tout en évoquant la séparation des pouvoirs, il s'est engagé à transmettre à l'exécutif les demandes formulées lors de la rencontre.

Pour Boubacar Demba Guèye, coordonnateur du Cercle, cette journée traduit l'engagement d'une jeunesse mobilisée depuis mai 2024. « Nous ne pouvions pas rester en marge de la mobilisation mondiale », a-t-il déclaré, rappelant que la structure porte une position fondée sur le droit international et la dignité humaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les organisateurs comme les intervenants ont insisté sur la nécessité d'un front étudiant et citoyen régional pour maintenir la pression diplomatique et soutenir le peuple palestinien.