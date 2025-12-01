Afrique: Lac rose/Lancement officiel de la « ville verte » - Un tournant majeur pour l'urbanisme durable au pays

Le Sénégal a franchi une étape décisive dans sa stratégie d'aménagement durable avec le lancement officiel, samedi 29 novembre, du Projet Ville Verte Lac Rose, porté par Casa Orascom en partenariat avec la Direction générale de la Promotion des Pôles Urbains (DGPU). Implantée sur 216 hectares, cette future cité ambitionne de devenir un modèle national d'urbanisme résilient, intégrant 7 000 à 10 000 logements, une mini-zone industrielle et la préservation de 90 hectares de forêt de philharmonie.

Pour Bara Diouf, Délégué général de la DGPU, le projet marque un changement d'échelle : « Nous ne construisons plus seulement des logements, mais des villes nouvelles. Au Lac Rose, il s'agit de bâtir une ville douce, touristique, en harmonie avec la nature, tout en protégeant l'écosystème et la teinte unique du lac. » Financé à 100 % par Orascom à hauteur de 740 milliards F CFA, « le chantier doit s'achever fin 2028 et générer plus de 20 000 emplois durant sa réalisation, puis 10 000 emplois permanents », a assuré le Délégué général.

Le projet intègre également un volet social fort : centre de santé, stade, centre de formation professionnelle, grande mosquée et programmes de restructuration des villages environnants. Une exigence portée par le gouvernement, explique Momath Talla Ndao, Secrétaire d'État à l'Urbanisme : « Une ville verte n'existe que si les populations se l'approprient. Le développement durable et la résilience sont désormais des priorités politiques affirmées. »

Président du Groupe Orascom, Naguib Sawiris a justifié son choix du Sénégal par sa stabilité, sa jeunesse et son potentiel : « Nous voulons créer une communauté inclusive, où toutes les couches sociales peuvent cohabiter. En augmentant l'offre, nous contribuerons à faire baisser les prix du logement. »

Pour Momar Sokhna Diop, maire de Tivaouane Peulh-Niaga, l'adhésion locale est largement acquise : « Ce projet protège le Lac Rose, la bande des filaos, et fera de notre commune l'une des plus belles du pays. » Démarré en 2017 plus précisément, ce projet de la Ville Verte autour du Lac Rose se positionne comme vitrine d'un urbanisme sénégalais repensé, durable et socialement inclusif.