Sénégal: Fraude à l'état civil - L'ancien international sénégalais Cheikh Mbengue interpellé et placé en garde à vue

Ancien international sénégalais, Cheikh Mbengue a été interpellé et mis en garde à vue, pour fraude à l'état civil concernant de jeunes footballeurs.

D'après les informations de Libération, une enquête menée par la Direction de l'automatisation des fichiers (DAF) a permis de mettre à jour un réseau de falsification de documents d'état civil au sein de United Academy, basée à Thiès. D'après l'enquête, de faux extraits de naissance auraient été confectionnés pour plusieurs jeunes pensionnaires.

Après signalement, la Sûreté urbaine de Dakar a interpellé plusieurs personnes, dont Cheikh Mbengue, ancien international sénégalais (31 sélections), dirigeant de l'académie. Il a été placé en garde à vue. Toutefois, l'ancien arrière gauche assure ne pas gérer les papiers administratifs. Trois autres personnes, travaillant à l'académie, ont été interpellées.

En outre, les enquêteurs, qui s'intéressaient à 5 extraits de naissance en particulier, ont appréhendé les bénéficiaires.