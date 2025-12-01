Sénégal: Week-end des Lions - Le top 7 des meilleures performances sénégalaises

Du retour explosif de Lamine Camara à la rentrée décisive de Nicolas Jackson face à St. Pauli en championnat, voici le top 7 des meilleures performances du week-end.

1/Lamine Camara

Le natif de Diouloulou est notre joueur de la semaine. Son retour de blessure est tout simplement tonitruant. Lamine Camara a livré une grosse prestation face au Paris Saint-Germain samedi dernier. Titularisé devant la défense monégasque, le milieu de terrain sénégalais a disputé l'intégralité du match avec : 8 récupérations de balle, 8 duels gagnés, 4 ballons interceptés, 2 tacles et 2 occasions créées.

Il a toutefois échappé de justesse au carton rouge après un geste non maîtrisé sur le gardien parisien Lucas Chevalier à la 12e minute de jeu. Monsieur Turpin a été plutôt clément avec lui. Il sera néanmoins averti, et pour un joueur de son poste, c'est un handicap de devoir jouer le reste du match avec un carton jaune.

Sauf que Lamine sort de l'ordinaire. Il n'est pas comme les autres. Il a gardé sa sérénité tout au long de la rencontre, dominant à lui seul le trio parisien Vitinha, Fabián Ruiz et João Neves.

L'AS Monaco est plus que satisfaite du retour de sa pépite, mais le club devra bientôt se préparer à s'en passer pendant plusieurs semaines : Lamine disputera la CAN avec le Sénégal, qui pourra compter sur lui.

2/ Soumanou Sambou enfonce Nice dans la crise

Surprise du onze de départ de Lorient, l'attaquant sénégalais a signé un retentissant doublé qui a permis aux Merlus de s'imposer face à l'OGC Nice. Il a d'abord inscrit le deuxième but des siens juste avant la mi-temps, avant de faire le break à la 53e minute de jeu. Il cède ensuite sa place à la 78e minute à... Bamba Dieng, qui a lui aussi failli marquer à la 88e minute, mais sa lourde frappe a trouvé le poteau gauche de Yehvann Diouf.

Lorient s'impose donc sur le score de 3 buts à 1 et sort provisoirement de la zone rouge. Les Merlus n'avaient plus gagné depuis le 27 septembre face à Monaco (3-1).

Les Aiglons de Yehvann Diouf et d'Antoine Mendy, eux, s'enfoncent un peu plus dans la crise : ils restent sur une série de six défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

3/ Ousmane Diao de nouveau buteur

Face à NordsjaElland, le défenseur sénégalais Ousmane Diao a livré un énorme match. Il a inscrit son troisième but de la saison et, défensivement, il était injouable : 13 récupérations de balle, 9 duels gagnés, 3 tacles, 3 dégagements, 2 dribbles réussis et aucun dribble subi sur l'ensemble de la rencontre.

Midtjylland s'est imposé 6-0 et occupe désormais la deuxième place du championnat danois. De son côté, le défenseur de 21 ans enchaîne les bonnes prestations, guettant une opportunité pour rejoindre la sélection nationale du Sénégal.

4/ Mamour Ndiaye infranchissable en Norvège

Le gardien de but sénégalais continue d'impressionner en Norvège. Face à Molde FK ce week-end, Mamour a écoeuré les attaquants adverses. Le portier de 20 ans a réalisé 8 arrêts, dont un penalty, et a gardé ses cages inviolées pour la septième fois de la saison. Son club, Sarpsborg 08, s'est imposé sur le score d'un but à zéro. Le champion d'Afrique est naturellement élu homme du match.

5/ Modou Kéba Cissé impérial en Autriche

Le défenseur d'Aston Villa, prêté au LASK jusqu'à la fin de la saison, continue sur sa bonne dynamique. Hier, lors du derby face au Rapid Wien, il a encore livré un bon match : 4 duels gagnés, 3 récupérations de balle, 8 dégagements, 3 tacles et 2 interceptions. Son équipe s'est imposée sur le score de 3 buts à 0 tout en gardant ses cages inviolées.

6/ Moussa Niakhaté trop fort

L'Olympique Lyonnais s'est imposé 3-0 face à Nantes ce dimanche en Ligue 1, avec une prestation solide du roc sénégalais. Moussa Niakhaté a complètement muselé les attaquants nantais : 6 récupérations de balle, 5 duels gagnés, 3 dégagements, 2 tacles, et il ne s'est pas fait dribbler du match. Cette saison, il vit son prime avec les Gones et s'affirme comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat français.

7/ Jackson, joker de luxe de Vincent Kompany

Son statut de remplaçant en club n'évolue pas, mais son efficacité, elle, s'est considérablement améliorée. Nicolas Jackson a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets samedi dernier face à St. Pauli en Bundesliga, lors de la victoire du Bayern Munich (3-1). Sur un dégagement de la défense munichoise, Jackson effectue un pressing haut, perturbe les défenseurs adverses et les pousse à commettre une erreur qu'il va lui-même exploiter à la 96e minute, scellant définitivement le sort de St. Pauli.

C'est son cinquième but avec le Bayern Munich cette saison. Club et sélection confondus, il en est désormais à 9 réalisations. Malgré les critiques, son début de saison est plutôt réussi. Il arrivera en belle forme à la CAN et pourra peut-être profiter de la plus prestigieuse des compétitions africaines pour faire évoluer son statut, et pourquoi pas gagner sa place dans le onze des Bavarois pour la deuxième partie de la saison.