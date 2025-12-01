Congo-Kinshasa: Plus de 2000 bancs - Pupitres distribués aux écoles publiques du Kwango

Le ministère de l'Éducation nationale a doté au moins 2 246 bancs-pupitres aux écoles publiques de la province du Kwango.

Selon un communiqué de ce ministère parvenu ce lundi 1er décembre à Radio Okapi, ces kits scolaires ont été livrés en pièces détachées depuis la ville de Kenge vers les différents territoires du Kwango. Cette remise s'inscrit dans le cadre d'un programme du gouvernement central visant à renforcer l'environnement d'apprentissage dans les écoles de cette province.

Les écoles publiques de Kenge 1 et celles des territoires environnants ont reçu 1 478 bancs, tandis que celles de Kasongo Lunda en ont bénéficié de 168.

Selon le même communiqué, 200 bancs ont été transférés à Bukanga Lonzo en deux rotations, et 400 autres supplémentaires sont en cours d'acheminement vers Feshi.

La même source rapporte que ces équipements scolaires étaient entreposés depuis plusieurs mois dans l'enceinte de la Procure, siège de la Caritas à Kenge.

Le gouvernement provincial du Kwango, chargé d'assurer leur redistribution, avait procédé au démontage des bancs afin de faciliter leur transport.

Toutefois, cette opération a entraîné un ralentissement dans leur acheminement, nécessitant une intervention urgente du ministère de tutelle pour garantir la continuité et l'efficacité du processus.

Le ministère des l'Education nationale réaffirme ainsi son engagement à veiller à la bonne exécution de toutes les opérations contribuant à l'amélioration des conditions d'apprentissage et à la promotion d'une citoyenneté responsable dans ce coin du pays.