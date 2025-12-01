Afrique: « L'autodéfense à travers une option populaire est l'alternative au dialogue national », selon Dieudonné N'kishi

1 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un million de congolaises et congolais s'opposent à un éventuel Dialogue national pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC.

C'est ce qu'a annoncé la plateforme politique Front anti-dialogue au cours d'une matinée politique organisée samedi 29 novembre à Kinshasa. Cette plateforme portée par le parti politique Congo positif, se réjouit d'avoir mobilisé un million de signatures des Congolaises et congolais qui ont dit non à toutes formes de dialogues sur la résolution de la crise en RDC.

Le coordonnateur de ladite plateforme interprète ces résultats comme une expression du ras-le-bol de la population au sujet de toutes les initiatives qui mettent un accent sur un éventuel dialogue en rapport avec la crise qui sévit en RDC et dont les résultats n'aboutissent à rien. Dieudonne Nkishi, président national de Congo Positif interprète ces résultats comme un sentiment de responsabilité de la part des Congolais signataires de cette pétition, lancée depuis le 17 aout 2025.

-Que pensez-vous de ce résultat annoncé par la plateforme Front anti-dialogue ?

