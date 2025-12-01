Congo-Kinshasa: Détenus de la prison de Bunia dépistés et sensibilisés à la prévention du VIH

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida, la section d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, avec la composante police UNPOL et le contingent bangladais, a sensibilisé ce 1er décembre, les détenus de la prison centrale de Bunia à la prévention du VIH.

Cette action garantit leur droit à la santé en leur permettant de connaître leur statut sérologique pour se protéger et protéger autrui.

Des centaines de détenus ont défilé volontairement pour un prélèvement sanguin effectué par des médecins sénégalais de la MONUSCO, suivi d'un dépistage immédiat.

Guillaume Kasereka, un bénéficiaire, a exprimé sa satisfaction après un résultat négatif, dissipant ses doutes et renforçant son engagement aux mesures préventives.

Les cas positifs bénéficieront d'une prise en charge immédiate avec antirétroviraux.

Dans ce centre de détention, la promiscuité carcérale accroît les risques de transmission.