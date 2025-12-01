Congo-Kinshasa: Le Bas - Uélé parmi les 10 provinces de la RDC à forte prévalence du VIH

La prévalence du VIH/Sida dans le Bas-Uele s'élève actuellement à 1,7%, en légère baisse mais toujours supérieure à 1%, plaçant la province parmi les 10 plus touchées en RDC. Cette situation préoccupante a été révélée ce lundi 1er décembre par le bureau provincial du Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/Sida (PNMLS), à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida.

Le secrétaire exécutif provincial, Fabrice Denangowe Doagbili, pointe les facteurs aggravants : plus de 150 sites miniers d'or et de diamants, la prostitution, et la proximité avec le Haut-Uele (7,1%), la RCA (3,8%) et le Soudan du Sud (2,6%).

Pour contrer la pandémie, il recommande au gouvernement central :

Orienter les partenaires vers la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge des adolescents et jeunes filles enceintes VIH+.

Implanter des laboratoires pour les PVVIH et réorganiser l'Union congolaise des personnes vivant avec le VIH/Sida.

Apporter un soutien nutritionnel via la Division des Affaires sociales et Actions humanitaires.

Garantir un accès équitable aux services de prévention, dépistage, traitement et soutien pour éliminer le sida comme menace de santé publique d'ici 2030.