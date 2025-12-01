Sénégal: Accès au logement - Le DG de la SICAP prône le partenariat public privé pour réduire le GAP

Le Directeur général de la Sicap a fait un fort plaidoyer samedi en faveur du partenariat public privé pour faciliter l'accès au logement aux particuliers. Mohamed Mokhtar Magassouba participait à la cérémonie de pose la première pierre de la cite SEN-PNA SICAP LAC ROSE de Bambilor

Le partenariat public privé est un levier sur lequel il serait possible de s'appuyer pour résorber le gap de logement qui ne cesse de croitre, selon le directeur général de la SICAP. En effet, selon les estimations, ce gap tourne autour de 500 000 logements et la demande annuelle est située à 20.000 par an, pour une capacité de production annuelle à 5000 logements

. Et en ce sens, Mouhamed Mokhtar Magassouba a salué l'idée du directeur de la Pharmacie nationale d'approvisionnement qui a eu l'initiative de mettre sur pied une convention tripartite SEN-PNA, SICAP et Banque Islamique du Sénégal. Avec cette convention, le partenaire financier s'engage à prendre 40% du coût du logement tandis que l'employeur contribue pour 60%

. « Avec l'idée que le directeur général de la PNA a eue, il contribue drastiquement à réduire ce gap-là. Je disais tantôt qu'il fallait que les institutions ou les sociétés publiques, par exemple, puissent prendre exemple sur lui. Parce qu'avoir des salariés qui travaillent jusqu'à la retraite et ne pas avoir de toit, c'est quand même quelque chose d'inacceptable...On faisait avant beaucoup de social, mais là, on a fait quand même énormément d'efforts en termes de prix pour pouvoir satisfaire son besoin qu'il a en termes de logements. Et puis surtout, saluer l'initiative de prendre en charge au moins 60 % des villas.

Et les salariés prennent la différence », a dit le directeur général. Ces logements de type F3 situés au Lac Rose reviennent à 20 millions de francs Cfa l'unité, et sont étalés sur plusieurs années. « Il n'y a pas de marge, on n'a pas vocation à faire des marges. Mais on doit contribuer drastiquement pour l'accès au logement pour toute la population sénégalaise. Oui, c'est étalé, ils prennent 60 % qui vont être étalés sur 5 ans et la banque donne les 40 % du différentiel pour qu'on puisse construire ce logement-là » a-t-il précisé.

De son côté, le directeur général de la Pharmacie national d'approvisionnement s'est réjoui de la pose de la première pierre qui constitue un grand pas dans la concrétisation d'une convention signée le 09 octobre qui va constituer une première dans l'histoire de la Pharmacie nationale d'approvisionnement. « Aujourd'hui, ... 54 ans d'existence, la SEN -PNA n'a jamais eu de cité dédiée, et ça quand même, c'est une grande première...Et grâce à cette collaboration, on a quand même réussi à mettre en place 250 logements, avec une possibilité d'extension sur 350 », a dit le Dr Seydou Diallo.

Venu présider la cérémonie, le secrétaire d'Etat chargé du logement a félicité les différents partenaires pour une initiative qui s'inscrit en droite ligne des instructions du Président de la République pour une bonne prise en charge des questions du logement.

« Cette synergie public-privé constitue un modèle que nous sommes en train de promouvoir pour la réussite du Programme national d'accès au Logement et de Renouveau Urbain, d'autres projets en cours de finalisation », a dit Momath Talla Ndao avant d'insister sur les défis de l'aménagement qui interpellent sur ce site particulier du Lac Rose. Selon le directeur de la SICAP, le prestataire a déjà engagé les travaux de terrassement et les maisons pourront être livrées dans des délais rapides entre un an et demi et deux ans.