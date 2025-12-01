Sénégal: Bambey /Novembre bleu à Ngoye - Focus sur le dépistage du diabète et du cancer de la prostate

La journée du Novembre bleu a été célébrée à Ngoye par l'Amicale des infirmiers-chefs de poste (AMICHEF) de Bambey. Elle a été marquée par une vaste campagne de dépistage du diabète et du cancer de la prostate. Sur vingt patients consultés, treize cas suspects ont été identifié.

C'est le poste de santé de Ngoye dans le département de Bambey qui abrité cette célébration du Novembre bleu. Madame Dierietou Badji, technicienne supérieure du laboratoire biologique de Bambey explique : « la spécificité de cet évènement c'est de pouvoir dépister le cancer de la prostate. La cible ce sont les personnes âgées de plus de 45 ans et plus. On a eu à dépister une vingtaine de personnes. Parmi elles, il y a 13 cas suspects. C'est un test qualitatif qui permet de dire si le cancer est là ou non ; une fois fait on le réfère au laboratoire du centre de santé de Bambey pour subir le test quantitatif pour voir le seuil d'anticorps dans le sang »

Elle poursuit « les signes sont les suivants : si la personne a des difficultés pour uriner ou faire la défécation. La prostate est un organe qui prend du volume et bloque les organes urinaires et rectales. Ce qui entraine une obstruction. Et le patient a du mal à uriner. Ces activités permettent de raffermir leurs relations mais aussi de s'entre aider entre les infirmiers.

Selon Monsieur Bourdaly Diouf infirmier chef de poste de Ndangalma, « si un collègue a des problèmes pour atteindre ses indicateurs, des objectifs ou des problèmes avec le CDS (Comité de Développement Communautaire) ou la communauté, il fait appel à l'Amicale ».

Depuis la mise en place de l'Amicale, « son Président et le Sutsas n'ont cessé de régler beaucoup de problème » a dit Madame Ndiobane Diop, Infirmière chef de poste de Keur Madiop Diop. Dans la même dynamique, 53 personnes ont été dépistées au cancer de la prostate à l'hôpital Heinrich Lübke de Diourbel. Une initiative portée par le communicateur traditionnel Mame Gor Gningue