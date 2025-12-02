Afrique: Au pays - Dialogue National de la Jeunesse, le Président Ibrahim Traoré galvanise la Jeunesse et inspire tout le continent

À l'instar des autres nations engagées sur la voie du progrès, le Burkina Faso organise chaque année et toutes les fois que possible des rencontres permanentes et directes avec sa jeunesse. Une démarche devenue emblématique, tant elle incarne une gouvernance de proximité. Le Président Ibrahim Traoré lui-même en est la cheville ouvrière, portant personnellement cette dynamique de dialogue franc, de vérité, de responsabilité et d'engagement citoyen.

Ces grands moments d'échanges, devenus incontournables, témoignent d'une conviction forte : la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, elle est la force motrice du présent, un levier stratégique pour la souveraineté, la stabilité et le développement durable.

Jus Beckers Mboumba, leader jeunesse panafricain, salue cette initiative et appelle les autorités gabonaises à emboîter le pas.

Pour Jus Beckers Mboumba, jeune leader panafricain engagé, cette démarche du Burkina Faso est un exemple concret de gouvernance participative. Il salue l'implication directe du Président Ibrahim Traoré, qui n'hésite pas à se placer au premier rang pour écouter, orienter et motiver la jeunesse burkinabè et africaine.

Il encourage les autorités gabonaises à suivre cette voie porteuse : instaurer un cadre permanent de dialogue avec les jeunes, écouter leurs préoccupations, intégrer leurs propositions et valoriser leur rôle dans la transformation nationale.

Un échange stratégique : encourager, responsabiliser et libérer le potentiel de la jeunesse.

Les échanges entre le Président Ibrahim Traoré et la jeunesse burkinabè et panafricaine reposent sur plusieurs axes essentiels :

1. Engagement, discipline et motivation.

Le Président appelle les jeunes à :

- passer à l'action,

* utiliser leur énergie pour transformer leur environnement,

- devenir des acteurs du changement plutôt que des spectateurs.

- Pour lui, la jeunesse représente la force vitale du Burkina Faso et du continent.

2. Une vision panafricaine assumée.

En rencontrant des jeunes venus de plusieurs pays, le Président partage une vision forte :

- l'Afrique doit redevenir souveraine,

- l'unité africaine n'est pas un slogan mais un engagement,

- les jeunes doivent comprendre le sens profond du combat pour une Afrique réellement indépendante.

3. Rejet des vices qui freinent l'Afrique.

Lors de la Journée Internationale de la Jeunesse, il a été clair :

- la lâcheté, la trahison et l'incompétence ne doivent plus avoir leur place,

- ces maux détruisent les nations de l'intérieur.

Son appel : « Que la jeunesse soit le miroir de la dignité et de la force africaine. »

4. Priorité à l'éducation, au travail et à la productivité.

Le Président insiste sur :

- l'importance de bâtir sa vie sur la connaissance,

- l'urgence d'éviter les distractions qui volent l'avenir,

- la nécessité d'un travail constant et discipliné.

5. La jeunesse, partenaire stratégique de la souveraineté nationale.

Pour lui, le développement et la souveraineté passent par :

- une jeunesse consciente,

- une jeunesse prête à défendre son pays,

- une jeunesse formée, productive et engagée.

- Il voit dans cette génération un bouclier et un moteur pour le Burkina Faso.

6. Un dirigeant proche, accessible et sincère.

Les jeunes interrogés perçoivent le Président comme :

- un leader à l'écoute,

- un homme sincère et combatif,

- un dirigeant qui comprend leurs réalités,

- un modèle pour ceux qui rêvent d'une Afrique décomplexée et souveraine.

Jus Beckers Mboumba : "Le Gabon doit institutionnaliser ce type de dialogue permanent avec les jeunes"

Pour Jus Beckers MBOUMBA, cette initiative burkinabè doit inspirer les autres nations, notamment :

- la mise en place de forums jeunesse réguliers,

- des mécanismes institutionnels d'écoute,

- des consultations permanentes sur les politiques publiques,

- et surtout l'implication réelle des jeunes dans les grandes décisions nationales.

- Il rappelle que c'est en donnant une voix structurée et respectée à la jeunesse que les nations africaines peuvent accélérer leur transformation.

Conclusion.

Le Burkina Faso, sous la direction du Président Ibrahim Traoré, nous offre un exemple clair d'un leadership :

- audacieux,

- visionnaire,

- profondément ancré dans la souveraineté africaine,

- et surtout jeune dans l'esprit et dans l'action.

- Une dynamique qui inspire, qui bouscule, et qui montre le chemin d'une Afrique qui se reconstruit par ses enfants.