Afrique: Les géants du numérique invités à renforcer leur 'ancrage territorial' sur le continent

Dakar — Le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), Mamadou Oumar Ndiaye, a appelé lundi les grandes plateformes numériques à renforcer leur présence sur le terrain dans les pays africains, estimant qu'elles restent encore trop éloignées des réalités et préoccupations locales sur le continent.

"Nous attendons de ces grandes plateformes numériques des engagements plus ambitieux notamment un ancrage territorial renforcé dans l'espace africain", a notamment déclaré le régulateur sénégalais.

Il s'exprimait à l'ouverture, le même jour à Dakar, du premier forum de dialogue réunissant le Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM), le Réseau des instances africaines de régulation de la communication (RIARC) et les grandes plateformes en ligne.

Cette rencontre porte notamment sur la problématique de la régulation des contenus des plateformes numériques.

Selon Mamadou Oumar Ndiaye, certaines plateformes chargées de couvrir l'Afrique noire francophone se trouvent quelquefois "très loin de l'Afrique de l'Ouest", parlant d'un éloignement géographique par rapport aux réalités et préoccupations du continent.

Il a également invité les plateformes numériques à travailler à davantage maitriser les contextes culturel et linguistique dans lesquels elles interviennent, en vue d'une transparence accrue dans les processus de modération des contenus.

Le président du CNRA a aussi sollicité "un soutien concret" desdites plateformes au profit des écosystèmes médiatiques, de même a-t-il demandé leur contribution effective à l'éducation.

Le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel a déclaré que le premier forum de dialogue entre le Réseau francophone des régulateurs des médias (REFRAM), le Réseau des instances africaines de régulation de la communication (RIARC) et les grandes plateformes vise à assurer le suivi des engagements pris par les grands opérateurs de plateformes dans le cadre du protocole d'engagement volontaire d'avril 2024 signé à Abidjan.

Ledit protocole vise à "assurer une plus grande transparence et proximité pour les utilisateurs, notamment francophones", tout en amenant les plateformes concernées à "assumer plus avant leurs responsabilités en matière de modération des contenus".

Le directeur des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Nicolas Guinard, a salué la tenue de cette rencontre, appelant à qu'elle aboutisse à une "régulation efficace du numérique".