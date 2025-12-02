Mozambique: Le Royaume-Uni retire le financement d'un milliard de dollars au projet de GNL de TotalEnergies

Le gouvernement britannique a retiré plus d'un milliard de dollars du financement prévu pour le projet de gaz naturel liquéfié de TotalEnergies au Mozambique, ajoutant ainsi de la pression à un développement déjà retardé par l'insécurité et l'augmentation des coûts. UK Export Finance s'était engagé à verser 1,15 milliard de dollars à la facilité, l'une des huit agences de crédit à l'exportation soutenant le montage financier du projet, d'un montant de 14,9 milliards de dollars.

Le ministre des affaires Peter Kyle a déclaré qu'une étude avait conclu que les risques liés au projet Mozambique LNG avaient augmenté, ce qui a conduit le gouvernement à mettre fin à sa participation. TotalEnergies a interrompu la construction en 2021 après que des militants liés à l'État islamique ont attaqué la ville voisine de Palma. Si les attaques majeures ont diminué depuis la mi-2024, les raids de moindre envergure dans la province de Cabo Delgado ont repris, et le Royaume-Uni continue de déconseiller les voyages dans la région.

Ce retrait fait suite à une décision similaire des Pays-Bas, dont l'assureur-crédit à l'exportation a mis fin à sa participation prévue après que TotalEnergies a déclaré qu'elle poursuivrait ses activités sans son soutien. La société française, qui détient 26,5 % du projet, a déclaré par le passé qu'elle pourrait combler tout déficit de financement par des fonds propres si nécessaire. En mars, la banque américaine Export-Import Bank a approuvé un prêt de 4,7 milliards de dollars, la plus importante tranche de soutien. TotalEnergies n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Points clés à retenir

Ce retrait souligne l'évolution de l'appétit pour le risque des agences de crédit à l'exportation à l'égard des grands projets de combustibles fossiles dans les États fragiles.

Le projet Mozambique LNG était autrefois considéré comme un investissement transformateur susceptible de faire du pays un grand exportateur de gaz, mais l'aggravation des problèmes de sécurité, l'augmentation des coûts et l'examen minutieux des violations présumées des droits de l'homme ont compliqué son redémarrage.

Pour TotalEnergies, il est essentiel d'obtenir le soutien de l'agence américaine Exim pour relancer le projet, mais la perte du soutien européen réduit ses options de financement et accroît sa dépendance à l'égard des fonds propres ou des prêteurs commerciaux. La décision a également des répercussions sur les plans économiques plus larges du Mozambique, qui dépendent fortement des exportations de gaz pour stabiliser les finances publiques.

La sécurité restant instable, les investisseurs et les gouvernements réévaluent les calendriers et l'exposition aux risques tout au long de la chaîne de valeur du GNL.