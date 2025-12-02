Nigeria: La croissance de l'économie nigériane dépasse les prévisions au troisième trimestre

L'économie nigériane a connu une croissance de 3,98 % au troisième trimestre 2025, légèrement supérieure aux attentes et à la hausse de 3,86 % enregistrée l'année précédente, selon les données publiées par le Bureau national des statistiques. L'expansion est à comparer aux 4,2 % du trimestre précédent.

Le PIB réel s'est élevé à 57,03 billions de nairas, contre 54,85 billions de nairas un an plus tôt. La production nominale a augmenté de 18,12 % pour atteindre 113,59 billions de nairas. Les services sont restés le principal contributeur (53 %), suivis par l'agriculture (31 %).

Le secteur pétrolier a progressé de 5,84 % en glissement annuel, la production moyenne de brut ayant atteint 1,64 million de barils par jour, bien que la production ait été inférieure aux niveaux du deuxième trimestre et qu'elle se soit contractée sur une base trimestrielle. Le secteur non pétrolier a augmenté de 3,91 %, soutenu par la production agricole, les télécommunications, le commerce et la finance.

L'industrie manufacturière a ralenti sa croissance à 1,25 %, tandis que la construction a augmenté de 5,57 %. Les TIC ont enregistré une croissance de 5,78 % et ont contribué à hauteur de 9,1 % au PIB. Les services financiers ont augmenté de 19,63 %, bien que leur part dans le PIB ait diminué.

L'agence de statistiques a déclaré que l'économie maintenait un rythme modéré malgré des pressions structurelles persistantes.

Points clés à retenir

Les perspectives du Nigeria se sont améliorées au cours des derniers mois, grâce à l'augmentation de la production pétrolière, à l'accroissement des entrées de portefeuille et à l'ajustement progressif des politiques. En octobre, le FMI a relevé ses prévisions de croissance pour 2025 pour le Nigeria à 3,9 %, citant l'amélioration du sentiment des investisseurs et des conditions fiscales plus favorables.

Toutefois, les données du troisième trimestre révèlent des progrès inégaux. L'industrie manufacturière reste pénalisée par les coûts élevés des intrants et les contraintes de change, tandis que les contractions trimestrielles dans les secteurs du pétrole et des TIC témoignent d'une volatilité persistante. Les secteurs tournés vers la consommation, tels que le commerce et l'immobilier, affichent une reprise régulière mais modérée.

Avec une inflation toujours élevée et des dépenses des ménages sous pression, les économistes affirment que des réformes soutenues du marché des changes, de l'approvisionnement en énergie et de la mobilisation des revenus détermineront si la croissance peut s'accélérer pour atteindre la projection à moyen terme du FMI de 4,2 %.