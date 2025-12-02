Afrique: Ouverture mercredi, à Ryad, du 1er forum mondial du secteur non lucratif

Dakar — La première édition du forum international du secteur non lucratif "Beyond profit", s'ouvre, à partir de mercredi, à Ryad, la capitale saoudienne, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Prévue pour trois jours (du 3 au 5 décembre) la rencontre va enregistrer plus de 80 intervenants issus de domaines et de secteurs divers dont des figures régionales et internationales, qui animeront des tables rondes portant sur des thématiques "essentielles", renseigne la même source.

Organisée par le centre national saoudien pour le secteur non lucratif en collaboration avec l'autorité générale saoudienne des congrès et expositions (SCEGA) elle "va constituer une plateforme mondiale de premier plan réunissant dirigeants, décideurs experts et pionniers de l'impact social du monde entier", indique le texte.

Le forum vise "à discuter de l'avenir du secteur non lucratif et de son rôle dans le développement durable, tout en renforçant l'impact socio-économique aux niveaux local et mondial".

Il sera structuré à quatre principaux axes notamment "la gouvernance et l'innovation communautaire comme base pour des partenariats efficaces, renforçant la dimension humanitaire du travail non lucratif".

Il en est de même pour un axe portant sur "la résilience et le bien-être du capital humain en développant de nouvelles compétences, des formes de leadership innovantes et une culture du volontariat et de l'engagement professionnel pour maximiser l'impact social et assurer la durabilité des ressources humaines".

Le troisième axe portera sur "la mobilisation des ressources grâce à des partenariats innovants, mettant en exergue le rôle des technologies modernes dont l'intelligence artificielle dans l'amélioration des performances des organisations non lucratives tout en encourageant une adoption responsable au service de l'impact et de la transparence".

Le dernier point sera consacré à "l'importance des partenariats et de l'intégration entre les secteurs gouvernementaux et non lucratifs afin de garantir la durabilité en définissant des priorités de coordination et des mécanismes améliorant la localisation de l'aide selon les besoins des communautés locales", soulignent le communiqué des organisateurs.

Le forum proposera également plusieurs ateliers spécialisés destinés à renforcer les compétences professionnelles et à améliorer les pratiques institutionnelles.

Il se veut de refléter "l'engagement continu du Royaume d'Arabie saoudite à faire du secteur non lucratif un moteur majeur de la croissance future, en adoptant des visions modernes, des mécanismes de financement innovants et des alliances stratégiques alignées sur les évolutions mondiales",

De plus, il contribuera à renforcer le rôle du secteur non lucratif dans la construction d'un avenir plus durable et prospère", conclut le document.