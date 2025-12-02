Soudan: L'ambassade du Soudan à Londres accueille le forum ' Le Soudan dans nos coeurs ' pour les enfants et jeunes.

l'ambassade de la République du Soudan à Londres a organisé samedi dernier, en collaboration avec l'organisation Numpi Arts, le forum des enfants et des jeunes de la communauté soudanaise et des autres communautés intitulé " Le Soudan dans nos coeurs ".

Le forum a été marqué par les discours des organisateurs et la réalisation de peintures par les enfants pour exprimer leur solidarité avec le Soudan.

Cela a été fait dans le cadre des efforts pour faire connaître la réalité de l'agression visant le pays et renforcer la campagne de solidarité avec le Soudan en Grande-Bretagne.

Les dessins des enfants feront partie d'une exposition organisée par l'ambassade afin de mettre la lumière sur les atrocités commises par la milice terroriste contre les civils et de souligner les victoires des forces armées et des forces de soutien, ainsi que la résilience du peuple soudanais et son soutien aux forces armées.