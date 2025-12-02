Soudan: L'ambassade du Soudan à Londres accueille le forum ' Le Soudan dans nos coeurs ' pour les enfants et jeunes.

2 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

 l'ambassade de la République du Soudan à Londres a organisé samedi dernier, en collaboration avec l'organisation Numpi Arts, le forum des enfants et des jeunes de la communauté soudanaise et des autres communautés intitulé " Le Soudan dans nos coeurs ".

Le forum a été marqué par les discours des organisateurs et la réalisation de peintures par les enfants pour exprimer leur solidarité avec le Soudan.

Cela a été fait dans le cadre des efforts pour faire connaître la réalité de l'agression visant le pays et renforcer la campagne de solidarité avec le Soudan en Grande-Bretagne.

Les dessins des enfants feront partie d'une exposition organisée par l'ambassade afin de mettre la lumière sur les atrocités commises par la milice terroriste contre les civils et de souligner les victoires des forces armées et des forces de soutien, ainsi que la résilience du peuple soudanais et son soutien aux forces armées.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.