Nigeria: La liste des nominations d'ambassadeurs soulève de nombreuses critiques

1 Décembre 2025
Radio France Internationale

Au Nigeria, le président Bola Tinubu a enfin soumis pour validation par le Sénat une liste de plus de trente personnes choisies pour occuper l'une des 109 représentations diplomatiques dont dispose le pays. Cela fait plus de deux ans que le Nigeria n'a plus d'ambassadeurs à l'étranger, hormis à New York et Genève.

En octobre 2023, le chef de l'État nouvellement élu avait rappelé tous les diplomates en poste, mais ceux-ci n'ont jamais été remplacés par la suite. Le financement de ces postes est notamment en cause, mais la publication de la liste tant attendue - depuis le 26 novembre - continue de soulever de très nombreuses critiques au Nigeria, notamment parmi l'opposition.

La nomination d'ambassadeurs pour le Nigeria est devenue un sujet brûlant, ces dernières semaines. L'absence d'un diplomate de haut niveau, à Washington, a semblé particulièrement inquiétante, au moment où Donald Trump multipliait les attaques contre le gouvernement nigérian, accusé de fermer les yeux face aux violences contre les chrétiens dans le pays.

Mais la liste des nominations soumises au Sénat par Bola Tinubu soulève de vives critiques parmi les opposants au chef de l'État nigérian. Celui-ci semble avoir donné la priorité à ses alliés politiques, plutôt que de sélectionner des diplomates de carrière.

Beaucoup de nominés sont originaires du sud-ouest du Nigeria, comme Bola Tinubu. Figurent aussi sur cette liste, les noms de femmes, de politiciens, proches du chef de l'État, d'anciens gouverneurs ou de proches conseillers du chef de l'État, ce qui soulève des accusations de népotisme.

Mais l'opposition s'indigne particulièrement de la nomination de Mahmood Yakubu qui dirigeait la Commission électorale indépendante lors des élections de 2023 dont Bola Tinubu et son parti, l'APC, sont ressortis vainqueurs. La coalition African Democratic Congress a demandé au Sénat de rejeter ce nom, qui « envoie un signal inquiétant » et qui met en jeu « la crédibilité de la Commission électorale », selon cette formation politique.

